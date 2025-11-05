Un noto fast food della provincia di Catania (di cui i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni, Nas, non fanno il nome) è stato chiuso e sottoposto a sequestro amministrativo, con il legale rappresentante della società segnalato alle competenti Autorità amministrativa e sanitaria per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate al suo interno.

L’operazione dei Nas è stata effettuata nell’ambito delle attività volte a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti. In seguito ad un’attività ispettiva presso il noto fast food (300mila Euro il valore della struttura) è stata disposta disponendone la chiusura immediata determinata dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali, specie in quelli destinati alla preparazione, allo stoccaggio e alla somministrazione degli alimenti.

Redazione