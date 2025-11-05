Durissimo comunicato del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, dopo l’inchiesta della Procura di Palermo per turbativa d’asta, corruzione e associazione a delinquere che coinvolge 17 persone, fra cui l’ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro (leader e fondatore della Nuova Democrazia cristiana), il deputato nazionale Saverio Romano (Noi moderati) e il capogruppo della Nuova Dc all’Assemblea regionale siciliana Carmelo Pace.

“Quanto sta emergendo è disgustoso – dice Barbagallo – e ancora una volta conferma che è la mala politica la prima causa di sottosviluppo della Sicilia. Credo sia necessario e urgente che tutti i dirigenti generali coinvolti, a vario titolo e al netto della responsabilità penale di ciascuno, debbano essere immediatamente sospesi dall’incarico”.

Barbagallo ha convocato una segreteria regionale straordinaria, per stasera alle 21, per discutere degli sviluppi legati all’inchiesta per corruzione, associazione a delinquere e turbativa d’asta condotta dalla procura di Palermo.

“Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, riacquisti voce e dica subito -prosegue il segretario del Pd siciliano -, in maniera netta, quali misure intende adottare: non è tollerabile che in questa regione si debba essere amico di Cuffaro, di Pace e e di quella compagnia per potere progredire, segnando il destino di chi, giovani in particolare, non è loro amico ed è costretto ad emigrare per trovare fortuna e lavoro. Anche questa è una responsabilità politica che è addebitabile tutta e solo al governatore Schifani – conclude – di cui Cuffaro è il massimo sostenitore”.

Gli fa eco Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana: “Chiederemo alle forze di opposizione dell’Ars di incontrarci per rafforzare il nostro percorso rispetto alle scelte da compiere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Se fino a ieri parlavamo di crisi della maggioranza che sostiene il governo Schifani, dopo l’indagine che ha portato alla richiesta di arresto per Cuffaro e che ha coinvolto la Dc, è evidente che la crisi del governo Schifani sta travolgendo l’intera Sicilia e questo non possiamo più permetterlo”.

“Ci sono proposte diverse sul tavolo delle opposizioni – aggiunge Catanzaro -: dobbiamo valutarle insieme con responsabilità per fare in modo che non lascino solo titoli sulla stampa ma servano davvero a cambiare le cose, affinché i siciliani non debbano più vergognarsi di chi li governa”.

Giovedì 13 e venerdi 14 novembre, i 23 deputati regionali di opposizione dell’Ars del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Controcorrente si riuniranno per discutere dell’attuale situazione politica regionale, “divenuta ancora più inquietante e insostenibile alla luce delle recenti notizie di cronaca”. Durante le due giornate si affronteranno diversi temi, ad iniziare dalla prossima finanziaria regionale e dalle iniziative necessarie “a liberare la Sicilia dal malgoverno Schifani”.

