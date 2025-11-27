“Un immediato differimento dei termini per la partecipazione cittadina relativa al Piano urbanistico generale”. L’Associazione dei Consumatori Aiace di Bronte (Catania) interviene sul Pug facendo questa richiesta all’Amministrazione comunale attraverso il Delegato di zona e componente del Consiglio nazionale Giuseppe Gullotta, avvocato: “L’avviso di avvio del procedimento – dice Gullotta -, pubblicato il 25 novembre scorso, fissa in 30 giorni il termine per la presentazione di proposte e suggerimenti”.

“Calendario alla mano – prosegue– questa scadenza cade matematicamente il 25 Dicembre, giorno di Natale. È una coincidenza che appare paradossale, specialmente se confrontata con l’enfasi posta dall’Amministrazione su questo atto. Solo pochi giorni fa, in un articolo apparso sulla stampa locale (La Sicilia, martedì 18 novembre, pag. 33), l’atto di indirizzo veniva definito una ‘rivoluzione urbanistica’. Ebbene, ci chiediamo: può una rivoluzione di tale portata essere discussa e chiusa mentre cittadini, tecnici e associazioni sono impegnati nelle festività natalizie e gli studi professionali sono chiusi?”.

“Cinque anni di attesa – seguita il legale -, un mese di fretta. L’Associazione Aiace sottolinea l’irragionevolezza di tale tempistica anche sotto il profilo logico-amministrativo. La Legge regionale n. 19, che ha introdotto il PUG, è operativa dall’agosto 2020”.

“Sono trascorsi oltre cinque anni prima che l’Ente arrivasse all’avvio odierno di questo iter – prosegue Gullotta. Se sono serviti cinque anni all’Amministrazione per maturare l’atto di indirizzo, appare incomprensibile pretendere che la cittadinanza debba analizzarlo soltanto nel periodo natalizio. Concedere un mese in più non pregiudica in alcun modo un iter atteso da un lustro, ma ne garantirebbe la legittimità democratica”.

L’Associazione Aiace richiama l’art. 24 della L.R. 19/2020, che impone di favorire una “partecipazione effettiva e non meramente formale. Mantenere la scadenza a Natale ridurrebbe la partecipazione a un mero rito burocratico, svuotando di senso il confronto con la città”.

Per queste ragioni, l’Associazione Aiace ha formalizzato la richiesta all’Amministrazione Comunale di disporre una proroga dei termini per la presentazione dei contributi preliminari fino alla fine di gennaio 2026.

“Solo con tempi adeguati e distanti dalle festività – conclude l’Avv. Gullotta – si potrà trasformare lo slogan della rivoluzione urbanistica in una realtà concreta, condivisa e realmente partecipata dai cittadini di Bronte”.

Nella foto: Bronte (Catania) vista dal’alto

Redazione