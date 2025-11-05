“Daremo all’ospedale Castiglione Prestianni di Bronte (Catania) i medici di cui ha bisogno”. E’ l’assicurazione che il direttore sanitario dell’Asp 3 di Catania, Gianfranco Di Fede, ha voluto dare alla comunità brontese ed all’intero territorio dopo l’incontro con il sindaco Pino Firrarello e l’assessore alla Salute, Angelica Prestianni.

Il direttore dell’Asp 3 di Catania, a circa un mese dalla sua nomina, ha voluto effettuare un sopralluogo nell’ospedale brontese (parecchio penalizzato negli ultimi anni, a causa del ridimensionamento di diversi servizi presenti precedentemente nella struttura) insieme all’assessore Prestianni, al direttore medico dell’ospedale, Salvo Pillera ed ad altri responsabili della sanità locale. Un sopralluogo al quale ha partecipato anche Maria Cipri, responsabile del Cup (Codice unico di prenotazione, ultimamente attaccato duramente per i presunti disservizi dal responsabile brontese dell’associazione consumatori “Aiace”, Giuseppe Gullotta).

“Il sopralluogo – si legge nella nota del comune – non ha fatto altro che confermare la grave e cronica carenza di medici. In Medicina, per esempio, operano solo 6 medici che fanno tutto, compresi i trasferimenti dei pazienti protetti”.

“Questa è una struttura ospedaliera da mantenere e salvaguardare – ha affermato il direttore sanitario Di Fede alla fine della visita -. Stiamo lavorando in Direzione strategica per potenziare la Radiologia, dove abbiamo già reclutato 5 dirigenti medici, con l’obiettivo di migliorare i servizi di diagnostica per immagini. Non solo. Il nostro obbiettivo è quello di aumentare anche il numero del personale che opera in Chirurgia ed a breve esiteremo il concorso per i medici di Medicina Interna. Speriamo – conclude – con questi provvedimenti, di dare un segnale forte e positivo alla comunità”.

“La verità – prosegue il comunicato dell’Amministrazione comunale – è che non si trovano medici da impiegare, e quei pochi in circolazione, spesso preferiscono non operare negli ospedali di periferia come quello di Bronte, considerati poco attrattivi”.

Anche per questo il dott. Di Fede aggiunge di ritenere che “i provvedimenti che abbiamo già adottato siano sufficienti a garantire il diritto alla salute nel territorio. Dobbiamo però aspettare la risposta dei medici. Anche per questo stiamo lavorando affinché ospedali come quello di Bronte diventino attrattivi”.

Dopo il tour ispettivo in ospedale, la visita in municipio, dove il sindaco Firrarello “ha posto l’accento sull’eterna ripresa dei lavori di ristrutturazione più volte annunciati, ma mai completati – si legge nella nota dell’Amministrazione – e su alcune procedure che a suo avviso disincentivano i medici più volenterosi a venire in questa città”. Poi il primo cittadino racconta un episodio: “C’era un neo laureato di Bronte che, vista la carenza, voleva fare il medico nel suo ospedale.Gli è stato detto che poteva farlo solo a Biancavilla. Alla fine è andato al Cannizzaro di Catania”.

“Sono certo che il dott. Di Fede – spiega Firrarello all’ufficio stampa del Comune -, cui abbiamo sottoposto tutti i problemi dell’ospedale, in sinergia con il direttore generale e con l’assessore regionale Daniela Faraoni, faranno crescere l’ospedale di Bronte, per cui io mi batterò sempre”.

Presente all’incontro anche il sindaco di Maniace, Franco Parasilliti, pronto a denunciare che la carenza dei medici di famiglia c’è anche nel suo Comune. “Oltre a chiedere che l’ospedale funzioni – ha spiegato – ho posto 2 problemi. Il primo è quello di trovare anche per Maniace il medico di famiglia che manca. Il secondo di cedere al Comune la struttura di contrada Pezzo che l’Asp non utilizza”.

“Al dott. Di Fede – ha concluso l’assessore Prestianni –, oltre a chiedere di risolvere tutte le carenze di medici e strumentazioni che abbiamo evidenziato, abbiamo sottoposto l’esigenza di concludere i lavori di ristrutturazione. L’impegno che il direttore sanitario ha garantito per Bronte in queste poche settimane, ci dà speranza”.

Redazione