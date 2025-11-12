“Povertà educative, Scuola, Comunità, Territorio. Il ruolo dell’Amministrazione comunale per il futuro dei giovani”, è il tema dell’incontro, organizzato da un Comitato spontaneo che si occupa della tematica e che si svolgerà venerdì 14 novembre alle 17 al Life Caffè di Bronte (Catania).

Alla manifestazione partecipano Mauro Mangano, dirigente scolastico della scuola “Musco” a Librino; Miriam Sommarino, giovane studentessa universitaria in filosofia moderatrice dell’incontro; Gaetano Messina, docente del liceo scientifico “Venerabile Ignazio Capizzi” e consigliere comunale; Elena Sofia Serradalle, studentessa dell’istituto “Benedetto Radice”, già consigliera d’istituto e oggi eletta nella Consulta giovanile; Giuseppe Gullotta, genitore impegnato nel mondo della scuola; Enrico Fisichella, responsabile dell’Associazione Inchiostro e del giornalino universitario “Inchiostro”, che conosce le dinamiche sociali legate a questo problema.

“La povertà educativa – dice Giuseppe Gullotta, uno degli organizzatori dell’evento – oggi significa che l’ascensore sociale si è fermato. Significa che gli studi, le opportunità che finora hanno avuto gli adulti, per i nostri figli saranno più difficili da conquistare. Nella maggior parte dei casi, si salvano solo i ricchi. Soprattutto nelle piccole comunità, dove mancano biblioteche, teatri, centri giovanili. Ecco perché la povertà educativa è un fatto drammatico, che ci riguarda da vicino. In un contesto in cui questo patrimonio di risorse umane si sta progressivamente impoverendo, in cui tanti ragazzi smettono di sognare un futuro migliore e si rassegnano, nasce spontanea una domanda: cosa può fare un’amministrazione comunale per sostenere la scuola, che da sola non riesce più ad assolvere fino in fondo il compito della formazione?”

Sarà un’occasione di confronto, di ascolto “per provare insieme – spiega Gullotta – a immaginare una comunità che non si rassegna, ma che crede ancora nella formazione come atto di giustizia e di libertà”.

