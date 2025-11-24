Lo scandalo dei lavori di “riqualificazione” della via Roma di Belpasso (Catania) più volte denunciato da L’Informazione (un milione e mezzo di fondi Pnrr andati in fumo per un’opera assolutamente inutile, che ha addirittura peggiorato lo stato della monumentale arteria storica della città), esplode in tutta la sua dirompenza tramite un esposto redatto dal consigliere dell’opposizione Carmelo Carciotto, vice presidente del Consiglio comunale del comune etneo.

Cinque cartelle fitte di dati e di date (indirizzate alla Sovrintendenza ai Beni culturali di Catania, al sindaco Carlo Caputo, al presidente del Consiglio comunale Andrea Magrì, all’assessore comunale ai Lavori pubblici, alla Polizia municipale e ad altri organi comunali) in cui il consigliere della minoranza chiede conto delle presunte inadempienze relative a questi lavori che si protraggono dal 13 marzo 2024 (data in cui il sindaco Carlo Caputo pubblicò un post dai toni trionfalistici in cui informava i cittadini dell’inizio dei lavori) con il disinteresse dello stesso primo cittadino (per stessa ammissione dell’interessato) e dell’Amministrazione comunale.

Sia al sindaco che alla giunta il consigliere Carciotto chiede “la sospensione” dei lavori “riparatori” (di seguito spiegheremo il significato di tale termine) se questi non sono stati autorizzati dalla Sovrintendenza ai Beni culturali di Catania, perché, in tal caso, aggiunge Carciotto, ci troveremmo di fronte ad un “intervento che non ha regolarità tecnico-urbanistica”.

Ma questa – secondo quanto si desume leggendo l’esposto – non è che la punta dell’iceberg di una situazione incredibile, su cui il vice presidente del Consiglio vuol vederci chiaro, nel senso che affiorerebbero parecchie discrepanze fra l’elaborato (su cui la Sovrintendenza aveva rilasciato il nulla osta) redatto dall’architetto Giampiero D’Anna, progettista e direttore dei lavori, e la fase esecutiva dell’opera, che appare tutt’altro che coerente con le prescrizioni iniziali. Quali?

Il progetto prevedeva la “bocciardatura” dell’intero tratto di via Roma (un paio di chilometri interamente lastricati in pietra lavica) e la pavimentazione con lo stesso materiale degli “imbocchi delle Traverse” che attraversano la strada principale: diciannove vie che, assieme a quella principale, compongono la caratteristica “maglia a scacchiera”.

“Il progetto, in relazione a quanto esposto nello studio di fattibilità – si legge nelle carte prodotte dal consigliere Carciotto –, prevede il restauro conservativo di tutti i tratti ammalorati della pavimentazione carrabile”, nonché “la sostituzione dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso con basolato in pietra lavica nei tratti Sud e Nord”. Finora si è allestita solo la parte Sud (quartiere Sant’Antonio), dopo lavori estenuanti che hanno bloccato per mesi il traffico e tante attività commerciali presenti in zona, la zona nord (nelle adiacenze della villa comunale) è rimasta con l’originario fondo in asfalto.

Ancora: l’elaborato prescriveva la “realizzazione di scivoli di raccordo tra marciapiedi e percorso carrabile per gli attraversamenti dei diversamente abili, delle carrozzine infantili, ecc., e la realizzazione, ove possibile, di passaggi pedonali in prossimità degli incroci, con posizionamento di lastre di pietra bianca dura (tipo Modica, Lentini, ecc..)”. Sono stati realizzati?

Sia per i lavori dell’intero tratto di via Roma, che per quelli relativi alle parti danneggiate, D’Anna obbligava alla “massima attenzione” gli esecutori dell’opera, e ad usare “ove necessario, “mezzo meccanico gommato leggero, in modo da non rovinare o scheggiare la pietra nella fase di distacco”. “Ove necessario”, appunto.

Ma laddove “non era necessario” (nella maggior parte dei due chilometri interessati), il progetto imponeva la lavorazione “a mano e senza l’utilizzo di qualsivoglia mezzo elettromeccanico”, con il sistema tradizionale della “mazza lignea denominata mataffo o mazzapicchio (attrezzo di legno duro, di forma tronco-conica, cerchiato di ferro all’estremità)”.

Questo in teoria. In pratica per tutto il tratto di via Roma si è usato il martelletto elettrico. Il risultato non è stato l’effetto “crespo” prescritto dal progettista, ma un effetto “concavo” causato dallo “scavo” delle mattonelle.

Con tanto di “capolavoro” finale: una escrescenza (il sindaco la chiama “fettuccina”) lasciata nelle quattro orlature laterali delle singole basole, che costringe automobilisti e pedoni a percorrere vie alternative (non è uno scherzo) per evitare danni alle sospensioni (nel primo caso) o distorsioni alle caviglie (nel secondo).

Per quanto riguarda il posizionamento delle basole “su letto di impasto umido di sabbia e cemento… con getti di acqua a pressione controllata, al fine dell’eliminazione dei residui vari”, si rimanda ad una accurata indagine degli organi competenti, così come sarebbe opportuno verificare se i lavori sono stati eseguiti “esclusivamente” da operatori “in possesso di specifica qualifica professionale e/o certificazione delle competenze rilasciate da riconosciuti centri di formazione professionale specializzati”.

Non sarebbe male vedere se ci si è attenuti “scrupolosamente” alle indicazioni planimetriche di progetto, come scrive l’architetto D’Anna, se è stata “effettuata una adeguata documentazione fotografica ante dismissione”, se esistono avvallamenti e se “il basolato esistente in sito che presenta piccole fratture con distacco di piccole parti perimetrali” è stato “riparato”, se il risultato di spuntatura richiesto (secondo le indicazioni della Soprintendenza ai Beni culturali) dovrà riflettere quello tradizionale preesistente alla attuale situazione di ammaloramento derivato dall’uso continuo del manto stradale”.

Insomma, si chiede di verificare se lo stato dei lavori corrisponde in tutto e per tutto alla loro prescrizione. A tal proposito è interessante la dichiarazione fatta dal sindaco nella seduta del Consiglio comunale del luglio scorso, nella quale, in seguito ad un’interrogazione del consigliere Carciotto, si diceva “preoccupato” per i lavori della via Roma, di cui soltanto “da un mesetto e mezzo” si era accorto della situazione.

Non perché aveva sentito l’esigenza di fare dei precedenti sopralluoghi, ma soltanto perché il consigliere Carciotto aveva posto il problema. In quel preciso istante, ad un anno e mezzo dall’inizio dei lavori, Caputo finalmente veniva folgorato da un flash: percorrere la via Roma (il tratto da cui si transita ogni giorno per recarsi in qualsiasi parte della città, compreso il municipio, tappa obbligata del primo cittadino).

Nel corso di quella seduta, Caputo diceva che la responsabilità era della “fettuccina” che gli operai avevano lasciato nei quattro orli delle singole mattonelle: “Il lavoro che abbiamo pensato di fare… è quello di abbassare questa ‘fettuccina’, in modo da evitare scalini”.

Da circa un mese si stanno effettuando i lavori di “riparazione”, ovviamente con mezzi elettrici (con quali soldi, con quali tecniche, con i pareri di quali enti?): un paio di metri e nulla più. E il resto? Tutto come prima. A Belpasso c’è chi scommette sulla conclusione “definitiva” dei lavori. Domanda: se per eliminare un paio di metri di “fettuccine” ci si impiega un mese, quanto ci vorrà per aggiustare due chilometri di via Roma?

Il consigliere Carciotto, dal canto suo, chiede, fra le altre cose, la “sospensione” dei nuovi lavori di “livellamento” della “fettuccina” se dovesse mancare il nulla osta della Sovrintendenza, oltre a un sopralluogo dei tecnici dello stesso ente “al fine di verificare la regolarità urbanistica di tutto l’intervento sulla via Roma”.

Luciano Mirone