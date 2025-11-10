Un attacco alle forze di maggioranza e di opposizione (entrambe di centrodestra) del Consiglio comunale di Belpasso (Catania), che hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la “Mozione sullo Stato di Palestina” presentata dalle forze progressiste della città etnea. Neanche una parola sul sindaco Carlo Caputo (cui pure la mozione era destinata), sottrattosi al dibattito in quanto assente sia in occasione della prima seduta (per non meglio precisati motivi), che in occasione della seconda (“per una cena”).

Questa la posizione degli autori della mozione (Arci Futuro, Cgil, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana) nei confronti dei partiti presenti in Consiglio comunale. Titolo della nota: “La Maggioranza si spacca e l’Opposizione fa di tutto per non discuterne”. Di seguito il testo del comunicato:

“Avevamo chiesto, secondo i modi e le possibilità consentite a chi non siede tra i banchi del Consiglio, una legittima riflessione alle Forze Politiche che siedono in Consiglio, anche se diverse e lontane dalle nostre posizioni: le stesse Forze Politiche che, nel Consiglio Comunale, non rappresentano solo delle sigle di Partito ma rappresentano, o dovrebbero rappresentare, una Comunità intera”.

“Ci aspettavamo un dibattito serio e sincero, anche in netto contrasto rispetto alla posizione netta e chiara del documento politico presentato nelle mani del Presidente del Consiglio (che ringraziamo, sinceramente, per averlo comunque portato in discussione nonostante il parere negativo della Conferenza dei Capigruppo)”.

“Continuiamo a tenere gli occhi aperti, nostro malgrado, di fronte alle immagini di devastazione e di morte che giungono dal Medio Oriente, immagini del genocidio di un popolo oppresso da decenni di occupazione e di violenze. Abbiamo semplicemente tentato di reagire con le “bandiere politiche” e con quelle di alcune associazioni culturali e sindacali che da sempre vedono la Pace come elemento fondamentale di sviluppo sociale ed economico”.

“Abbiamo tentato di reagire ad una guerra che è più vicina a noi di quanto si possa pensare. Abbiamo voluto reagire all’inerzia della Comunità Internazionale. Abbiamo tentato con la nostra Mozione, di sollecitare il Sindaco e il Consiglio Comunale a prendere una posizione netta e comunicarla al Governo Nazionale e a vari Organismi Internazionali”.

“Sappiamo che la Comunità Belpassese, giovani e meno giovani, ha partecipato e continua a partecipare ad iniziative per la Pace con cortei e raccolte fondi e che a queste iniziative hanno preso parte degli esponenti di questa Amministrazione, tutta orientata verso Destra”.

“Qualcuno dichiara che la Pace non ha colori politici ma in questo momento storico è proprio l’assenza di una politica di pace che sta alla base della distruzione di vite e di strutture a cui assistiamo quotidianamente”.

“Riteniamo che non si possa sostenere una Politica che si orienta verso la riconversione da una Economia di Pace ad una Economia di Guerra”.

“Riteniamo ipocrita chi non prende posizioni politiche dinanzi ai Cittadini per nascondere i piani politici dei partiti che rappresenta sul territorio”.

“Riteniamo fuorviante la posizione di chi non vuole usare il termine ‘Politica’ quando di Politica ce n’è veramente bisogno”.

“Nell’antichità, il termine Politica era legato alla polis (città-stato nell’antica Grecia) e alla partecipazione diretta dei cittadini, elementi che hanno dato vita a varie forme di Governo fino all’attuale Democrazia”.

“Speriamo vivamente che i Cittadini Belpassesi e comunque i cittadini consapevoli, si rendano conto che la buona Politica non si limita alla simpatia verso l’amico o il parente ma si estende al potere del Partito rappresentato che incide sulle nostre vite e su quelle dei nostri figli”.

“Gli attori della Politica attiva dovrebbero dichiarare con atti e fatti “Politici” la propria posizione e non con attività ‘di distrazione”.

“In conclusione, la nostra mozione è stata rinviata a data da destinarsi e i dissidi interni delle ultime ore all’interno del ‘Palazzo’ ci fanno presagire un totale disinteresse su un argomento ritenuto forse ‘lontano’. Esprimiamo profondo rammarico per quello che è accaduto, perché tutto ciò che è stato chiesto attraverso la nostra mozione è stato fatto in nome di Due Popoli, Due Stati e per un’idea concreta di Pace, Democrazia e Libertà”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione