“Una manovra politica volta a destabilizzare l’Amministrazione”. Questa la denuncia del sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo contro un pezzo della sua stessa maggioranza che fa capo al deputato all’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Zitelli (FdI), che secondo il primo cittadino “complotta insieme all’opposizione”.

Uno sfogo affidato ad un comunicato stampa e ad un video diffuso sui Social, in cui il primo cittadino conferma quello che L’Informazione scrive da mesi: in Consiglio comunale manca una maggioranza, al punto che all’inizio della scorsa estate era stata avanzata un’ipotesi di mozione di sfiducia nei suoi confronti, poi tramontata per “mancanza di motivazione”.

Gli ideatori del “complotto”, tutt’altro intenzionati a darsi per vinti, a quel punto, invece di sferrare il colpo del KO (rappresentato metaforicamente dalla sfiducia) hanno preferito l’oscuro ma sempre efficace “lavoro ai fianchi” (vedi le votazioni sfavorevoli in Consiglio comunale) con lo scopo di logorare la tenuta dell’Amministrazione e al tempo stesso di non esporsi di fronte alla città.

La posta in gioco, secondo i bene informati, è consistente: un posto all’Ars conteso da un lato dall’uscente Zitelli e dall’altro dallo stesso Caputo, il quale, se da un lato smentisce (“per il bene dei cittadini che mi hanno eletto sindaco”) una sua candidatura a Palazzo dei Normanni, dall’altro non riesce a dissipare i sospetti di chi (Zitelli per primo) dice insistentemente che il sindaco si presenterà alle regionali del 2027 per volere del suo “vero” punto di riferimento. Non il gruppo di Fratelli d’Italia, al quale il sindaco ufficialmente dice di appartenere, ma aggiungono le malelingue, il grande mentore che da una vita elabora le sue strategie politiche: l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, fondatore e leader del Movimento per l’Autonomia (Mpa), di cui Caputo è stato uno dei militanti della prima ora. Basta porgere ai rappresentanti del centrodestra locale la seguente domanda, “il sindaco a quale partito appartiene?”, per sentire la stessa risposta: “Virtualmente a FdI, realmente all’Mpa”.

Quindi per comprendere i retroscena dello sfogo caputiano di ieri, bisogna partire da questa premessa. Ma vediamo cosa dice il comunicato partito dal Palazzo di città: “Il Sindaco di Belpasso interviene con fermezza in seguito al rinvio del Consiglio Comunale (di ieri, che aveva come punto all’Ordine del giorno una mozione su Gaza presentata nei mesi scorsi dalle forze di sinistra, che non hanno alcun rappresentante nel civico consesso, ndr.) denunciando una manovra politica volta a destabilizzare l’Amministrazione”.

Dice ancora Caputo: “Ieri sera il Consiglio Comunale è stato rinviato per la mia assenza, con la scusa di una mozione sul conflitto internazionale sulla striscia di Gaza. Ma l’obiettivo reale, come dimostrato dai fatti, non era discutere di politica internazionale, bensì dimostrare che il Sindaco non ha una maggioranza”.

“Da mesi – afferma il sindaco – alcuni consiglieri di Fratelli d’Italia, consiglieri che hanno come riferimenti deputati di Fratelli d’Italia, votano e complottano insieme all’opposizione”. Un “gioco a ‘Risiko’ – aggiunge – con la nostra Città per rallentare l’attività amministrativa”

“Questo – spiega il primo cittadino – è un momento straordinario per Belpasso, con oltre 40 cantieri aperti in città e una programmazione intensa per il futuro. Non possiamo giocare a un gioco da tavolo”. Anche perché, viene aggiunto nella nota, “eletto con un ampio consenso, il Sindaco non può permettere che la ricerca di posizioni personali prevalga sull’interesse della comunità”.

Per questo Caputo chiede “chiarezza, coerenza e rispetto degli elettori e della città”. Poi un messaggio chiaro: “Il Sindaco, tesserato e sindaco di Fratelli d’Italia, procederà con un chiarimento politico prima all’interno della maggioranza comunale, e successivamente con la segreteria provinciale del partito, e con i deputati regionali e nazionali di Fratelli d’Italia”.

“Se i consiglieri di Fratelli d’Italia – dice ancora – non intendono più sostenermi, si mettano con l’opposizione, votino una mozione di sfiducia, spieghino le loro ragioni alla città, e torniamo alle urne. Dobbiamo fare chiarezza, perché questa situazione non fa bene a Belpasso. Il mio unico obiettivo resta amministrare la città, e non voglio più prestarmi a questo gioco”.

Nella foto: il sindaco di Belpasso Carlo Caputo con il deputato all’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Zitelli (Fratelli d’Italia)

Redazione