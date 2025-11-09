“Diktat e affari politico-elettorali?”. Non lo sappiamo. Sappiamo però che nel Consiglio comunale di Belpasso (Catania) l’Ordine del giorno prevede che si debba parlare del futuro della Palestina, dei bombardamenti di Israele, dei 70mila morti di Gaza, fra cui 20mila bambini, e chissà, forse anche della vicina Base americana di Sigonella (divisa fra il territorio di Belpasso e di Motta Sant’Anastasia), che secondo molti esperti ha fornito appoggio logistico all’esercito di Netanyahu, e il sindaco Carlo Caputo (la cui presenza, come vedremo, è fondamentale ai fini del dibattito) si assenta per due sere di seguito, al punto da costringere il Consiglio a chiedere il rinvio del punto per la terza volta consecutiva (stavolta a data da destinarsi).

Ecco perché il consigliere dell’opposizione Salvo Licandri accusa pesantemente il primo cittadino di “non essere qui perché ha accettato il diktat proveniente dall’alto della sua stessa militanza politica” (ufficialmente Fratelli d’Italia, sostanzialmente non lo sanno neanche i suoi stessi fedelissimi), per via – è sempre il consigliere Licandri a parlare – dei “suoi affari politico-elettorali”.

Traduzione: Caputo avrebbe ricevuto l’ordine dai vertici del suo partito di dissociarsi da questa iniziativa. In caso contrario, gli effetti (secondo la nostra interpretazione) potrebbero essere due: riattivazione dell’ipotesi di mozione di sfiducia nei suoi confronti e/o addio definitivo alla candidatura per le regionali del 2027, che comunque lui dovrebbe contendersi con il deputato uscente del suo stesso partito Giuseppe Zitelli, che nel civico consesso conta su diversi seguaci, i quali – per questa ragione – starebbero “complottando” con l’opposizione. Ecco perché in aula c’è un nervosismo che sfocia in un duro battibecco – non ripreso dalle telecamere della diretta streaming – fra due consigliere della maggioranza.

Ed ecco perché chiediamo al lettore di focalizzare l’attenzione sulle differenze di linguaggio fra le varie componenti presenti in Consiglio. Nell’opposizione troveremo un lessico esplicito contro sindaco e Giunta, nei “caputiani” un linguaggio favorevole, negli “zitelliani” l’ambiguità di chi è costretto a fare buon viso a cattivo gioco: da una parte l’attenzione a mantenere salda l’apparenza e a non far trapelare dissensi, dall’altra il sottile lavorio sotterraneo di chi “complotta” perché teme di perdere un saldo punto di riferimento alla regione. Nella “terra di mezzo” qualcuno che sta fuori ma dentro, ovvero con tutti, con nessuno, ma principalmente con se stesso.

Spunto della discussione: una mozione che impegna “il sindaco e la Giunta di Belpasso di attivarsi verso le altre Sindache, gli altri Sindaci e le Amministrazioni della provincia di Catania per concordare un’azione comune di sensibilizzazione alla pace”. La poltrona del primo cittadino resta vuota per ben due volte, sia tre sere fa che due sere fa. Ma mentre giovedì erano presenti alcuni assessori, venerdì c’era solo il vice sindaco Gaetano Campisi.

Motivo dell’assenza: non pervenuto giovedì, “una cena” venerdì. Evidentemente il capo dell’Amministrazione etnea ritiene di prendere le distanze da una iniziativa di pace proposta a settembre (quando i bombardamenti imperversavano in maniera violenta sulla popolazione stremata di Gaza) dal mondo Progressista di Belpasso (Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e Rifondazione comunista) che, assieme alla Cgil e all’Arci, sono scesi in campo a favore del popolo palestinese chiedendo anche, “nel solco della storia di pace e di cooperazione della nostra città e dell’amministrazione comunale, un tavolo per la pace, aperto a tutte le realtà associative e sociali del territorio che abbia la finalità di organizzare eventi e iniziative di sensibilizzazione, conoscenza ed espressione della cultura palestinese, e di raccogliere fondi da destinare ad organizzazioni umanitarie attive in questo momento a Gaza e in Cisgiordania (quali, ad esempio, anche l’italiana Emergency)”.

E così, fra la seduta del Consiglio comunale di giovedì e quella di venerdì, Caputo ha trovato il tempo di spostare l’attenzione da un tema drammatico di carattere internazionale come questo ad una questione di politica paesana fatta di lotte fratricide all’interno della sua stessa coalizione di destra, sfogandosi prima attraverso un video, poi incaricando la sua portavoce di riportare i contenuti delle riprese in un comunicato stampa in cui parla di “una manovra politica volta a destabilizzare l’Amministrazione” da parte di pezzi della sua stessa maggioranza (i consiglieri del deputato Zitelli) che stanno “complottando assieme all’opposizione”.

Cosa c’entrino Gaza e la Palestina con queste situazioni non proprio di alta politica, non è dato sapere. In ogni caso, il sindaco decide di disertare il Consiglio e conseguentemente di non rispondere alle accuse che nel corso delle due sedute sono piovute a raffica contro di lui dai banchi dell’opposizione (anch’essa di centrodestra, con il paradosso di un mondo progressista che non conta neanche un rappresentante all’interno dell’assise civica).

I componenti della minoranza (i consiglieri Licandri, Paparo, Pulvirenti, Toscano, Carciotto e Parasiliti) vogliono il sindaco in aula, perché, dicono, “la mozione parla chiaro: chiede, addirittura in grassetto, l’impegno del sindaco e della giunta di attivarsi” per queste iniziative di pace. Caputo, invece, “ha voluto caricare di significati politici nostrani questa mozione. Se non si presenta in Consiglio non ha senso trattare il punto”.

Molto ironico il commento del rappresentante degli “zitelliani” Salvatore Pappalardo (probabile nuovo presidente del Consiglio comunale), prima della significativa esegesi conclusiva, che riserviamo come “dulcis in fundo”: “Non abbiamo una maggioranza – afferma Pappalardo – . E non abbiamo una maggioranza perché c’è un video fatto dal sindaco in maniera nervosa. Ognuno ha i suoi momenti di debolezza e ci lasciamo prendere dai Social”. Come a dire: chi è causa del suo mal pianga se stesso.

E i consiglieri Davide Guglielmino e Giampiero Motta – vicini a Caputo – hanno il loro bel da fare nel cercare di salvare dibattito e… il sindaco: “Si tratta di una iniziativa strumentalizzata (Guglielmino), in quanto la discussione può andare avanti anche senza il primo cittadino”.

“La mozione merita attenzione (Motta), perché in estate a Belpasso c’è stato un movimento capeggiato dagli scout, presente il sindaco, che si è attivato per la pace. E però in questa sede, a fronte dei 70mila morti di Gaza, si parla dell’assenza di Caputo”. Poi la sua dichiarazione di voto: “Sono favorevole alla mozione”, come a voler dire: sono una persona libera, prescindo dall’assenza del capo dell’Amministrazione. E’ il momento in cui circola una domanda: perché il sindaco si presenta ad una manifestazione in piazza, rilascia interviste e poi, quando si parla dello stesso argomento, diserta l’aula consiliare. Cosa è successo fra l’estate e l’autunno?

Adesso il “dulcis in fundo” promesso qualche riga fa, di cui è autore il consigliere di Fratelli d’Italia (con un discorso scritto): “Usare il Consiglio comunale come vetrina da parte di soggetti che dovrebbero rappresentare i lavoratori è un atto di arroganza politica e di strumentalizzazione ideologica. Non possiamo prestarci a queste sceneggiate. Il Consiglio comunale non è il luogo dove si decidono le sorti del Medio Oriente, né può sostituirsi al Governo e al Parlamento. Noi siamo per la pace, attenzione, ma siamo anche per il rispetto delle istituzioni. La parola ‘pace’, pur mascherando posizioni unilaterali e faziose, non è pacifismo, ma propaganda travestita da buone intenzioni. La pace non si costruisce con le mozioni ‘copia e incolla’ (questa mozione ha fatto il giro d’Italia). Il voto del nostro gruppo non sarà favorevole, al massimo potremmo astenerci”.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo

Luciano Mirone