“Dal desiderio di valorizzare i vini etnei, vulcanici e raffinati presso il Centro Culturale Risvegli di Belpasso (Catania)”, prende il via la Contemporanea d’Arte Acquarelli Di Vini, una collettiva di quadri realizzati con il vino dell’Etna, usato in questa occasione per realizzare queste opere dall’impronta inconfondibilmente verista. Un evento importante per la cittadina etnea – giunto quest’anno alla terza edizione – che raccoglie artisti da mezza provincia.

Dal 15 al 23 novembre 2025, in via Vittorio Emanuele III, 365, la mostra riunirà le opere di artiste e artisti per celebrare l’essenza di questa bevanda unica, usata dagli dei, secondo i greci e i romani, per renderli immortali, e dagli esseri umani per i suoi molteplici benefici per il corpo e per l’anima.

Grazie alla disponibilità del Maestro Pippo Ragonesi (direttore artistico del Centro “Risvegli”), diverse generazioni di artisti etnei, uomini e donne insieme, esporranno i loro lavori in ”un percorso di piacere”, connotato da differenti stili e diverse sensibilità.

Parteciperanno alla collettiva Carmen Arena, Maria Benfatto, Pippo Consolo, Andrea Consoli, Romeo De Grande, Licia Francaviglia, Salvatore Laudani, Pippo Ragonesi, Silvano Raiti, Paolo Randone, Connie Sciacca, Angela Vasta. Ospite d’onore Sergio Bellissimo, definito il “migliore sommelier della Sicilia” nel 2024.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà inaugurata Sabato 15 Novembre 2025, alle ore 18. Nel corso della serata, degustazione di vini dell’Etna offerta agli ospiti. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i lunedì e i venerdì dalle 18 alle 20, 30. Nei restanti giorni sarà visitabile su appuntamento, chiamando al numero di telefono 3463600154.

