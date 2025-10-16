“Enormi impianti fotovoltaici stanno sorgendo ovunque nella Valle del Simeto, trasformando gli ex campi di grano in vere e proprie zone industriali, con nuove centrali elettriche e cavi di collegamento che attraversano anche il fiume Simeto, in Contrada Nicolò e fino ai pressi de La Casa, lavori che proseguono ormai da dieci mesi”. Il grido d’allarme viene lanciato da Vivisimeto e Symaethus, due associazioni di Paternò (Catania) molto sensibili ai temi dell’ambiente, che chiamano alla mobilitazione intellettuali, professionisti e cittadini comuni per due incontri sul tema “Energia e paesaggio. Come i mega impianti stanno trasformando la Valle”.

Primo appuntamento, Domenica 19 Ottobre 2025, alle 9 (presso il parcheggio della piscina comunale di Paternò), prevede “una passeggiata tra gli impianti fotovoltaici già realizzati (da contrada Petulenti in poi)” per comprendere da vicino una situazione “chiara e preoccupante” che si è già delineata.

Il secondo, Mercoledì 22 Ottobre, alle 16, presso la fattoria Agorà in contrada Schettino, “per confrontarci, contarci e decidere insieme i prossimi passi”.

Si parte dallo studio condiviso da Samadhi Lipari, ricercatore dell’Università di Catania, secondo il quale “risulta che tra impianti già realizzati, approvati e in via di approvazione, saranno occupati oltre 1050 ettari solo nell’area dei comuni del Simeto e 1500 ettari nella parte sud-occidentale della provincia di Catania”.

“Non siamo contrari al fotovoltaico – si legge nella nota delle due associazioni- : se fosse stato installato sui tetti o sviluppato attraverso comunità energetiche, sarebbe stato un passo importante verso una reale sostenibilità. Tuttavia, l’approccio delle multinazionali oggi in campo ricorda tristemente quello del petrolchimico degli anni ’70: una nuova forma di colonizzazione industriale che rischia di compromettere irrimediabilmente il nostro territorio”.

Da luglio, grazie all’iniziativa di Symaethus, si è formato un movimento che sta cercando di “costruire un percorso di resistenza e di proposta, per affrontare in modo sostenibile un fenomeno che di sostenibile, purtroppo, ha ben poco”.

Dopo alcuni incontri estivi e la pausa delle ferie, “è arrivato il momento di riorganizzarci e riattivare Vivisimeto, perché la sfida che ci troviamo di fronte è forse ancora più complessa di quella contro l’inceneritore: allora (all’inizio del Duemila, ndr.) avevamo un solo nemico, oggi siamo circondati”.

Per questo motivo Vivisimeto e Symaethus invitano i cittadini che fanno parte del comprensorio della Valle del Simeto e della Piana di Catania a partecipare, perché “solo con la partecipazione di tutte e di tutti possiamo cercare di cambiare la rotta e salvare il nostro territorio”.

Redazione