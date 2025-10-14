Quanta squallida ipocrisia in molti governanti del pianeta Terra! L’ apoteosi è avvenuta ieri, 13 ottobre 2025, allorché è stata celebrata una “pace” figlia della guerra e di migliaia di morti innocenti. Adesso gli autori materiali e morali della distruzione e della morte, come avvoltoi, sono pronti a spartirsi gli affari per la ricostruzione di quanto prima hanno demolito. E pensare che tra costoro molti si proclamano “cristiani”.

Ho voluto rileggere la parabola del “Buon Samaritano” e ho riflettuto sul significato dell’Amicizia. L’ Amore del Samaritano è Amicizia verso chi soffre, e consiste in “andargli vicino”. L’ autentica Amicizia è avvicinarsi all’altro, mettersi nei suoi panni, un farsi come lui, un partecipare profondo e reale alla sua vita.

La prima condizione per creare un’amicizia è quella di essere profondamente “veri”, di non travestirci. Essere veri vuol dire manifestare il proprio volto, la propria identità, senza infingimenti. Essere “volti” e non “maschere”, come diceva Pirandello.

L’ Amicizia si alimenta nella reciproca gioia di scoprirsi, di intendersi progressivamente, di coltivare un progetto che abbia valori comuni.

L’ Amicizia è tra due “poveri”, cioè tra due persone che cercano qualcosa che non hanno, di cui hanno bisogno, e che stia nella linea di una vera liberazione umana.

Oggi attorno al narcisista patologico Trump ho visto tante comparse a favore di telecamera. Tante maschere, nessun volto.

Nessuno veramente amico con gli altri. Tanti sepolcri imbiancati!

Nella foto: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier di Israele Benjamin Netanyahu

Enzo Guarnera