“Schifani affonda come il Titanic. Quello che sta succedendo all’Assemblea regionale siciliana (Ars) non ha precedenti, a mia memoria non ricordo un episodio così grave. Il governo è andato sotto i colpi della stessa maggioranza ma la responsabilità è tutta del presidente della Regione che vuole imporre i suoi diktat senza far toccare palla nessuno, neanche ai suoi alleati che si sono opposti al contentino offertogli maldestramente”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo commentando la manovra delle variazioni di bilancio in discussione all’Ars, in cui numerosi articoli non sono stati approvati.

“Troppi giochi di potere su cui si regge il governo Schifani – dice Barbagallo –, troppe incongruenze alla base del centrodestra. Incongruenze, quali le mance e l’utilizzo delle poltrone e dei posti di sottogoverno per mantenere gli equilibri e la gestione del potere”.

A raccontare che le cose per il governo siciliano presieduto da Renato Schifani si stavano mettendo male in merito alle variazioni di bilancio, già ieri pomeriggio era stata l’agenzia Ansa: “A seguito della bocciatura col voto segreto di tre articoli sui primi 9 votati in Assemblea regionale sotto i colpi di 17 franchi tiratori del Centrodestra che hanno votato assieme a Pd e M5s, il presidente della Regione, Renato Schifani, valuta il ritiro della manovra quater”.

Secondo fonti governative, tra i 17 franchi tiratori che hanno affossato col voto segreto assieme a Pd e M5s tre dei primi 9 articoli della manovra quater votati pochi minuti fa dall’Assemblea siciliana, ci sarebbero stati i parlamentari di Fratelli d’Italia, che all’Ars conta 12 deputati. Pochi giorni fa FdI aveva disertato la giunta perché contraria alla riconferma del dirigente generale della pianificazione strategica della Sanità mentre il partito non avrebbe digerito la nomina fatta ieri del nuovo direttore sanitario dell’Asp di Catania, gradito a Lega, Mpa e deputati Fi.

Sempre di ieri, la nota inviata a L’Informazione da parte del gruppo parlamentare della Lega all’Ars, in cui il partito di Salvini si è lanciato in un’invettiva contro le opposizioni accusate di essere disfattiste e di raccontare tante bugie sul governo regionale. I fatti avvenuti ieri in aula sembrano andare in contraddizione rispetto al documento leghista, tanto da indurre l’opposizione Pd-M5S a rincarare la dose.

“Le prime battute della disastrosa manovra in discussione all’Ars – afferma Antonio De Luca, capogruppo del M5S – non fanno che confermare quanto avevamo detto nei giorni scorsi. Le spaccature nella maggioranza ora sono voragini, come dimostrano le prime sonore bocciature degli articoli della variazione. Cercheranno di mettere pezze e toppe qua e là, ma è chiaro ormai che questo governo è in crisi, come anticipato dalla recente seduta di giunta sulle nomine della sanità disertata da FdI e Mpa. Schifani farebbe meglio a ritirare la manovra, i siciliani del resto non si fascerebbero la testa per qualche campetto di padel o di calcetto in meno”.

“È la Waterloo di Schifani. Se ci avessero dato retta ritirando la manovra-quater, il governo avrebbe evitato quello che si sta rivelato uno stillicidio d’aula con un ko dopo l’altro fino a ridurre la manovra-quater ad un colabrodo. Il dato politico è sotto gli occhi di tutti, la maggioranza è andata in pezzi”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito dell’esame della manovra-quater a Sala d’Ercole.

“Questa manovra è praticamente l’epitaffio del governo – prosegue De Luca -. Le bocciature in serie di tanti articoli cari a Schifani e la fuga dall’aula di pezzi della maggioranza dicono chiaramente che questo esecutivo è clinicamente morto. Continuare ad andare avanti sarebbe solo accanimento terapeutico. Schifani ne prenda atto e stacchi la spina. I siciliani non lo rimpiangeranno certamente”.

“Questa è una crisi parlamentare vera e propria – continua De Luca – arrivata in aula dopo essere maturata nelle settimane e nei giorni scorsi nelle stanze di Palazzo d’Orleans, in occasione delle nomine nella sanità e dopo i tanti passi falsi fatti dall’esecutivo, non ultimo il pessimo documento sulle cardiochirurgie pediatriche siciliane”.

