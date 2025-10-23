“La scrivente Associazione, in rappresentanza dei numerosi cittadini del comprensorio di Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo, in provincia di Catania, protesta a fronte del collasso del Servizio di Prenotazione Unica (CUP) telefonico, accessibile tramite il numero verde 800 954 414. Tale servizio, fondamentale per l’esercizio del diritto alla salute tramite la prenotazione di prestazioni specialistiche (Servizio sanitario nazionale Intramoenia), risulta di fatto quasi sempre inaccessibile”.

Da un lato un solo ospedale (quello di Bronte) che dovrebbe servire l’utenza di un vasto comprensorio che però subisce un incredibile smantellamento, dall’altro il numero verde, “ultima spiaggia” per un’utenza già penalizzata pesantemente dai tagli sanitari, che non funziona. Insomma, in questi quattro comuni dell’area interna della Sicilia, piove sul bagnato.

Un paradosso. diventato oggetto di una veemente protesta da parte del responsabile dell’associazione consumatori Aiace di Bronte (componente nazionale), l’avvocato Giuseppe Gullotta, che ha scritto al presidente e all’assessore alla Sanità della Regione Sicilia, al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) n. 3 di Catania e al presidente del Comitato consultivo Aziendale della stessa Asp.

Una “crisi documentata e una inadempienza storica”, scrive Gullotta, perché “il disservizio non è un episodio isolato, ma una cronica inadempienza. Già in passato, poco prima dell’insediamento del nuovo direttore generale (marzo 2023), la scrivente Associazione aveva avuto ampi confronti con la Direzione del servizio, ricevendo rassicurazioni circa il necessario rimpinguamento dell’organico, palesemente inadeguato a gestire le migliaia di telefonate quotidiane. Sono trascorsi anni, e il personale adeguato a rispondere al telefono è ancora atteso”.

“La situazione attuale è angosciante”, dice senza mezzi termini il responsabile dell’associazione Aiace di Bronte, “come dimostrano soltanto alcune delle centinaia ed inequivocabili lamentele raccolte e all’occorrenza documentabili”. Quali? “Non risponde mai nessuno e se sei fortunato, ti prenotano dopo due anni. Impossibile prenotare, perché la battaglia è persa” in partenza.

Dall’attacco di carattere generale, il presidente dell’Associazione consumatori di Bronte, passa a quello di carattere particolare attraverso la “prova diretta” che il professionista ha fatto personalmente. “Ieri due ore al telefono e non ha risposto nessuno”. “Ripetuti e prolungati tentativi di contatto al numero verde per verificare l’efficienza del servizio. Impossibile prendere la linea in alcun momento. Questo assurdo e inaccettabile fallimento è documentato da un video pubblicato sui canali social dell’Associazione”.

Le conseguenze sociali, secondo Gullotta, hanno un impatto devastante sulla popolazione di quel comprensorio: “Sebbene l’ASP abbia promosso l’App ‘ASP con te’ per la prenotazione telematica, essa non rappresenta una soluzione per l’ampia fetta di popolazione (in particolare per gli anziani), che non possiede dimestichezza con gli strumenti digitali né assistenza terza. Per questi cittadini, l’impossibilità di raggiungere il Cup telefonico non significa un semplice disagio, ma una sostanziale negazione dell’accesso all’assistenza sanitaria, violando i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione”.

Ecco perché il presidente di Aiace richiede formalmente al direttore generale dell’ASP 3 Catania “di volere implementare con la massima urgenza soluzioni strutturali che garantiscano l’immediata operatività e l’efficacia del servizio telefonico”, all’assessore regionale per la Salute e al Presidente della Regione Siciliana “di voler intervenire con i Vostri superiori poteri di indirizzo e di controllo, adoperandovi affinché tutte le procedure concorsuali e le gare necessarie per l’assunzione e il potenziamento del personale dedicato al servizio Cup siano espletate con urgenza e senza ulteriori indugi, al fine di porre fine a questa situazione di inciviltà e di abbandono”.

Redazione