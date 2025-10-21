“Altra imbarcata di nomine discutibili, con tanti personaggi con un passato politico alle spalle e alcuni con un curriculum a nostro avviso inadeguato. Basti pensare che agli Iacp di Caltanissetta e di Messina sono finiti due medici, Calogero Valenza e Giuseppe Picciolo, mentre un diplomato in ragioneria (Giuseppe Ferrarello) è finito all’Ente Parco delle Madonie”.

Gli attacchi al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, arrivano dal Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana (Ars) e precisamente dai deputati Angelo Cambiano e Lidia Adorno, componenti della commissione Affari istituzionali dell’Ars, chiamata oggi a dare il parere sulle 17 nomine ai vertici degli Enti parco, Iacp e Consorzi universitari.

“Non potevamo che esprimere parere contrario – dicono i due deputati – ci chiediamo infatti quanto abbia a che fare una laurea in medicina con un Istituto Case Popolari, visto che la legge 19 del ’97, che integra la legge 35 del ’76 e che regola le nomine, prevede come requisito un titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato”.

Rincara la dose il Pd (altro partito di opposizione all’Ars) che ha espresso parere contrario in commissione Affari istituzionali sulle nomine del governo regionale relative a Enti parco, Consorzi universitari e Iacp.

“In particolare – afferma il capogruppo del Pd Michele Catanzaro e il vicecapogruppo Mario Giambona, componenti della commissione Affari istituzionali all’Ars – abbiamo chiesto un approfondimento sui requisiti previsti per poter far parte dei Cda degli Enti parco, di fronte alla mancata risposta del governo appare evidente che si tratta dell’ennesimo accordo di maggioranza tenuto con lo scotch. Un accordo basato solo sullo scambio di poltrone, senza alcuno scrupolo sulle competenze e sui requisiti”.

“Per quel che riguarda le nomine negli Enti parco – è scritto nella nota del Pd – la normativa prevede che i soggetti indicati debbano essersi ‘particolarmente distinti nella salvaguardia dell’ambiente’ e debbano avere ‘titoli culturali o professionali adeguati a svolgere tale funzione’. I soggetti indicati – spiega ancora il comunicato – devono essere ‘esperti in scienze naturali, geologia, biologia, ecologia, legislazione ambientale, gestione territoriale’ con “adeguatezza professionale e culturale correlata alle finalità del parco”.

Nella foto: il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani

Redazione