Uno dei pezzi più importanti della destra siciliana, Manlio Messina (fino a luglio deputato nazionale di Fratelli d’Italia, fedelissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della sorella di quest’ultima, Arianna, oggi appartenente al Gruppo misto), mette in evidenza le fortissime lacerazioni della sua coalizione con un attacco senza precedenti al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani (Forza Italia), di cui chiede le dimissioni.

L’ex assessore al Turismo del governo siciliano (allora presieduto da Nello Musumeci), bolla Schifani come “omertoso” perché “tace” sui “boss mafiosi che mettono le mani sui fondi del Pnrr o che gestiscono i lidi a Palermo, come se il problema non fosse suo”.

Non solo. Messina accusa Il governatore siciliano “di far uscire, tramite i suoi sodali, notizie anche false contro gli avversari interni, per poi presentarsi come il paladino della giustizia”, nel senso che “Schifani non perdeva un secondo per far uscire sui giornali quelli che lui riteneva chissà quali scandali”. Un passo, quest’ultimo, su cui il deputato nazionale del Gruppo Misto non va avanti. E’ un messaggio lanciato allo stato maggiore del centrodestra su presunte manovre che riguardano altre situazioni siciliane che negli ultimi mesi sono balzate agli onori della cronaca?

Messina si limita a parlare “della vicenda di Cannes”. “La ricordate?”. Il riferimento riguarda una storia di qualche anno fa, quando lui era assessore regionale al Turismo: il pagamento di quasi 6 milioni di euro, cui vanno aggiunti oltre 9 mila euro di rimborsi spese, da parte della Regione Sicilia per la “promozione dell’immagine dell’isola” durante il festival del cinema di Cannes.

Sulla “strategia di marketing” c’era la firma proprio di Manlio Messina. Che adesso punta il dito contro Schifani, perché la vicenda “si è chiusa, suo malgrado, con un nulla di fatto, perché di scandalo non c’era proprio nulla”.

A dire il vero non risulta, almeno ufficialmente su internet. “L’indagine penale sulla vicenda della Regione Sicilia a Cannes – si legge – è stata archiviata per tre dirigenti regionali per i reati di falso e turbativa d’asta, ma l’inchiesta principale non è ancora chiusa e prosegue sul fronte politico e contabile, focalizzandosi anche su figure di spicco come l’ex assessore Manlio Messina, ora parlamentare, che necessiterebbe dell’autorizzazione a procedere per essere indagato. La Corte dei Conti ha inoltre aperto un proprio procedimento separato per accertare un possibile danno erariale con una prima stima di 250mila Euro”.

“Il ‘metodo Schifani’, incalza il fedelissimo di Giorgia e Arianna Meloni, “lo conosciamo bene”. “Peccato – aggiunge – che, quando si tratta di suo figlio – o del Trapani Calcio, a cui ha fatto arrivare 300 mila euro come se nulla fosse – preferisca il silenzio. Un silenzio che ricorda la peggiore tradizione omertosa siciliana”. Poi la stoccata finale: “Dimettersi, no vero?”.

Luciano Mirone