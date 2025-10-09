“La Sicilia raccontata dalle opposizioni è qualcosa di diverso dalla realtà. Se non si ha la correttezza di ammettere che la nostra Isola si trova in una fase economica positiva e straordinaria, si fa un torto proprio al senso che ha la politica nel migliorare le condizioni sociali di un territorio, di una comunità e di una regione. Mai come oggi i dati macroeconomici della Sicilia sono stati tutti con il segno più”.

Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Cresce il Pil regionale che traina quello del Paese – dice Geraci -, la Regione registra un avanzo di amministrazione di ben 2 miliardi di euro, crescono gli occupati e cresce il gettito fiscale. Abbiamo davanti una manovra per quasi 242 milioni di euro che è già il preludio di una legge di bilancio che, per il prossimo anno, si annuncia espansiva”.

“Con questo governo di centrodestra e la guida del presidente Schifani – prosegue il capogruppo della Lega all’Ars – la Sicilia ha risalito la china ed oggi è una Regione con le carte in regola”.

Ed inoltre: “E’ migliorato il rapporto con lo Stato e i recenti accordi sulla piena applicazione dello Statuto in materia di fiscalità e insularità sono il segno di un rapporto nuovo e paritario. Si guardi al cuore della legge che stiamo varando ed alle misure fondamentali e strategiche. Quelle che intervengono con misure di sostegno per cittadini e imprese al fine di favorire l’occupazione, quelle sull’assistenza sociale e sanitaria e quelle sulle emergenze relative al settore agricolo. Per non parlare delle norme per i beni culturali, la cinematografia, la musica, le infrastrutture e la rigenerazione urbana”.

“Credo che interventi finanziari che coprono le spese per garantire l’assistenza agli studenti disabili con il servizio Asacom e l’assistenza igienico personale descrivano da soli il grado di attenzione che questo governo e la maggioranza hanno verso chi è più fragile”, dice ancora Geraci.

“Inoltre voglio sottolineare – è l’opinione dell’esponente leghista – lo stanziamento per 2 milioni di euro destinato all’applicazione della legge ‘Liberi di scegliere’ per consentire la fuoriuscita da contesti familiari criminali. Nella legge ci sono norme per il settore forestale e per il personale dei consorzi di bonifica, su cui è ormai non più rinviabile una riforma organica a garanzia proprio dei dipendenti e delle attività di istituto”.

“Queste misure – seguita il deputato regionale – unitamente a tante altre che abbracciano settori come l’editoria, la promozione turistica, il contributo di solidarietà per le famiglie meno abbienti, le comunità alloggio per i disabili psichici, i contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, così come i fondi per gli enti di culto e per l’acquisto di scuolabus e ambulanze, sono la cartina di tornasole di una manovra che incide su tanti settori della Sicilia, facendo fare al Parlamento un grande lavoro per dimostrare che le risorse pubbliche arrivano direttamente al cittadino in termini di miglioramento di servizi e di qualità della vita”.

“Questa è la politica del centrodestra – conclude il rappresentante del partito di Salvini – contro ogni mistificazione di chi non si arrende nell’ammettere la propria incapacità di arrivare a tutti i siciliani, dando il senso di quella che è non solo la speranza di cambiamento, ma il risultato di un’azione politica efficace che fa crescere la Sicilia nel suo insieme”.

Redazione