“Amici non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato, ma questo purtroppo è. Ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica composto dai vertici delle forze dell’ordine, ha disposto una scorta che seguirà di fatto la mia vita su tutto il territorio nazionale, lo so, è complicato immaginare una quotidianità così. Faccio fatica a mettere in fila i pensieri, ne prendo atto. Ammetto che mentalmente non è facile. Mi spiace solo per il pensiero e le preoccupazioni che sto dando ai miei cari”.

Lo afferma il deputato di Controcorrente alla Regione Siciliana, Ismaele La Vardera, in un post pubblicato sui social “Questo – aggiunge – non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro. Lo devo nel rispetto del mandato che mi avete affidato. So che mi starete vicini, ora più che mai”.

Solidarietà a La Vardera è giunta nella redazione de L’Informazione da parte del Pd e del M5S.

“La notizia della scorta assegnata a La Vardera segnala quanto sia ancora difficile in questa terra affrontare alcuni temi senza mettere a rischio la propria incolumità. A Ismaele va la nostra solidarietà”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega Ismaele La Vardera. Il fatto che la Prefettura di Palermo abbia ritenuto utile disporre una tutela in favore del collega è un dato che merita particolare attenzione. Lo Stato e le istituzioni devono stare al fianco e tutelare la parte sana della nostra società che per fortuna rappresenta la maggioranza dei siciliani. Il Movimento 5 Stelle è al fianco di tutte le persone che ogni giorno si impegnano per denunciare il malaffare e tutelare la legalità”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana Antonio De Luca.

Nella foto: il deputato all’Assemblea regionale siciliana, Ismaele La Vardera

