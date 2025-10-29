Nella suggestiva cornice della Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, al Senato, si è svolta la presentazione del libro “Angelo D’Arrigo. L’uomo che volava nel vento”, edito da BeccoGiallo e firmato da Nicholas Ciuferri e Francesco Carlini. L’evento, denso di emozione e di riflessione, ha reso omaggio a uno degli uomini più visionari e coraggiosi della nostra epoca: Angelo D’Arrigo, il “pilota del cielo”, campione di volo libero, scienziato e divulgatore di un messaggio profondo di rispetto per la natura e per i suoi equilibri.

A introdurre i lavori, i saluti istituzionali della sen. Silvia Vono, Presidente dell’Associazione APS Magn@Grecia, che ha sottolineato come “la storia di D’Arrigo rappresenti un patrimonio italiano ed europeo di coraggio, ricerca e speranza: un esempio di come la passione possa trasformarsi in eredità culturale e civile”.

La presentazione, moderata da Michele Amici, Presidente del Centro Antinoo – Marguerite Yourcenar, ha visto la partecipazione di un parterre di ospiti d’eccezione.

Gli autori Nicholas Ciuferri, scrittore, e Francesco Carlini, fumettista, hanno raccontato la genesi di un’opera che nasce dal desiderio di restituire in forma visiva e narrativa le imprese straordinarie di D’Arrigo: dal sorvolo del Sahara con l’aquila Nike, alla traversata del Mediterraneo da Catania al Cairo, fino al leggendario volo sopra l’Everest, a 8.800 metri di altitudine, impresa mai più eguagliata nella storia del volo umano.

Il fumetto – hanno spiegato gli autori – “non è solo la cronaca di avventure straordinarie, ma un racconto intimo, poetico, che parla del rapporto tra l’uomo e il vento, tra il desiderio di libertà e il rispetto della natura”.

Profonda e toccante la testimonianza di Laura Mancuso, moglie di Angelo D’Arrigo e Presidente della Fondazione a lui intitolata, che firma anche la prefazione del volume. Le sue parole hanno attraversato la sala come un volo sospeso: “Angelo non cercava la gloria, ma il senso. Ogni volta che si sollevava da terra, portava con sé un messaggio per il pianeta. Le sue imprese erano ponti tra culture, tra cielo e terra, tra sogno e realtà. Questo libro è un invito a credere che un’intuizione, per quanto folle, possa davvero cambiare il mondo.”

La conduttrice Licia Colò, volto e voce del programma Eden, ha offerto una riflessione sul messaggio ecologico e spirituale di D’Arrigo: “Angelo ci ha insegnato che la connessione tra uomo e natura non è un concetto astratto, ma una condizione vitale. Volare con gli uccelli non era per lui una sfida, ma un dialogo. Il cielo diventava così un luogo d’incontro e di consapevolezza.”

Il giornalista e conduttore Roberto Giacobbo, che ebbe modo di conoscere D’Arrigo, ha ricordato “un uomo straordinario, capace di unire scienza, poesia e umanità. Ho avuto l’onore di essere premiato con lui: non dimenticherò mai il suo sorriso e la sua determinazione gentile”.

Il Generale Vincenzo Parma ha infine sottolineato l’impatto che la figura di D’Arrigo ha avuto anche nel mondo dell’aeronautica e delle Frecce Tricolori: “Il suo modo di vivere il volo ha ispirato generazioni di piloti. In lui convivevano la disciplina dell’aeronauta e l’anima del poeta. È stato un faro per chi, nel cielo, cerca non solo altezza ma senso.”

Un’eredità che continua. Nel corso dell’incontro, si è ricordato come la Fondazione Angelo D’Arrigo continui a promuovere progetti educativi e scientifici dedicati alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità e all’educazione dei giovani, proseguendo l’impegno di un uomo che “ha toccato il tetto del mondo” per restituire alla terra una visione di armonia.

L’appuntamento al Senato non è stato solo una presentazione editoriale, ma un atto di memoria e di speranza: un momento in cui il sogno di un uomo che ha volato con le gru siberiane, attraversato deserti e cieli, è tornato a ispirare chi crede che la libertà non sia fuggire dal mondo, ma imparare a guardarlo da un’altra prospettiva.

