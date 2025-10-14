“Reintrodurre il servizio di leva obbligatorio”. Questa la proposta (fra le altre) avanzata dalla Lega attraverso il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia, in seguito all’omicidio del 21enne Paolo Taormina, ucciso a Palermo nella notte tra sabato e domenica davanti al locale che gestiva insieme ai genitori.”Nessuna strumentalizzazione politica su questa ennesima tragedia palermitana”, afferma il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

Su questa ennesima tragedia che ha insanguinato le strade del capoluogo siciliano, queste le posizioni dei due partiti.

LA POSIZIONE DELLA LEGA. “La movida non può essere lasciata all’improvvisazione, senza controlli e vigilanza: le degenerazioni sono dietro l’angolo. Oggi parliamo di un omicidio, domani potremmo fare i conti con una strage. L’intervento delle istituzioni e delle forze dell’ordine va fatto a gamba tesa”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia. “Il ministro Matteo Piantedosi riceverà mercoledì il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per calibrare le misure di sicurezza – sottolinea Germanà -. È evidente che ci vuole un controllo più serrato. È giusto invocare l’Esercito? – si chede Germanà -. Ci vogliono certamente più forze dell’ordine. Bisogna entrare nelle case e va affrontato il tema culturale. La Lega è per la reintroduzione del servizio di leva, come possibilità diversa dal servizio civile per le ragazze e i ragazzi. Occorre più disciplina e una formazione al rispetto delle regole e della convivenza civile. Vedere giovani scorrazzare sulle moto senza casco è una sfida alle istituzioni che non si può tollerare”.

LA POSIZIONE DEL PD. “Sul tema della sicurezza a Palermo, dopo gli ultimi tragici fatti, ritengo che occorre evitare strumentalizzazioni e contrapposizioni. E’ evidente che per far fronte ad una tale problematica siano necessari, contemporaneamente, interventi volti ad aumentare gli organici delle forze dell’ordine e attivare e potenziare anche quelli sociali. Le due cose devono camminare assieme per far sì che si possa evitare il degrado sociale, culturale ed economico che colpisce soprattutto le periferie ma non solo. Su questo intendiamo avviare un percorso di confronto e riflessione con i consiglieri comunali, gli eletti, i dirigenti del partito del capoluogo e con le associazioni per raccogliere indicazioni e proposte”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, al termine di una lunga segreteria regionale durante la quale, oltre ad alcuni aspetti organizzativi, si è discusso ampiamente dei fatti di cronaca avvenuti a Palermo in questo fine settimana ed in quelli precedenti.

Nella foto: Paolo Taormina, il giovane ucciso l’altra sera a Palermo per aver tentato di sedare una rissa

Redazione