Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte, che era stata vandalizzata dagli occupanti abusivi che ieri sono stati fatti sgomberare. Nella tarda serata di ieri è esplosa la bomba carta sotto l’abitazione dell’assessore. La deflagrazione è stata violenta e decine di persone sono scese in strada per la paura.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio divampato nell’abitazione sgomberata. Secondo una prima ricostruzione chi abitava abusivamente l’appartamento, si sarebbe ripresentato dopo che l’assessore Ferrandelli aveva effettuato lo sfratto e aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava la casa. Quando gli agenti si sono allontanati è scoppiato l’incendio.

“Questi gesti non m’intimoriscono. Sono molto sereno e proseguirò nella mia azione. Ho presentato diverse denunce e adesso attendiamo il lavoro degli investigatori. Tutto questo non ci fermerà”, commenta Ferrandelli. “C’è stato un forte boato intorno alle 23 – ricostruisce l’assessore – tutti i vicini si sono affacciati. Ero dai carabinieri, a Borgo Nuovo. Stavo rassicurando gli abitanti del posto. Mentre ero lì, a un certo punto mi è arrivata una telefonata da parte dei vicini per raccontarmi di quel forte boato davanti casa. Vedremo. Ma di certo la determinazione non viene meno”.

Il sindaco Roberto Lagalla esprime “vicinanza e solidarietà” al suo assessore per “il grave episodio che lo ha coinvolto nella serata di ieri. Si tratta di un fatto che condanniamo con fermezza” “Voglio essere molto chiaro – afferma il primo cittadino – l’amministrazione comunale continuerà, insieme all’assessore a portare avanti con determinazione il percorso di legalità che abbiamo intrapreso nella gestione degli alloggi popolari. Non arretreremo di un passo” (Ansa).

Messaggi di solidarietà nei confronti dell’assessore del Comune di Palermo sono giunti in redazione anche dal Pd e dalla Lega

“Esprimo solidarietà e vicinanza a Fabrizio Ferrandelli, destinatario di un atto intimidatorio che evidenzia un clima sociale sempre più preoccupante”. Lo dice il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro a proposito della bomba carta esplosa di fronte casa dell’assessore all’Emergenza abitativa al Comune di Palermo.

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Il pessimo clima che si respira in Città impone a tutti e tutte un atteggiamento di responsabilità e di ferma condanna per ogni episodio di intimidazione e violenza. Il Partito Democratico non si sottrae e non si sottrarrà ad una riflessione su quali misure adottare nell’interesse della città e dei suoi abitanti”. Lo dichiarano Valentina Chinnici, vicesegretaria regionale del Pd Sicilia e Daniele Vella, responsabile regionale “contrasto alle mafie”.

“Esprimo tutta la solidarietà della Lega all’assessore del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli per l’intimidazione subita. Quando l’impegno politico è caratterizzato da atti concreti per garantire la legalità in settori dove sovente si annidano illiceità e abusi, ci si espone ad atti criminali. La schiena dritta e la coscienza di fare il proprio dovere sino in fondo rendono, da soli, onore all’impegno pubblico. Lo Stato deve invece tutelare chi rischia per la reazione intollerante di chi è abituato ad agire arbitrariamente e con atti criminali”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

Nella foto: Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo

Redazione