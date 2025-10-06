“Quello che sta accadendo in via Maqueda, a Palermo, è inaccettabile: sei negozi costretti a chiudere, non si sa fino a quando, a causa della caduta di una parte di cornicione della chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi”. Lo denuncia Luigi Schillaci, presidente per il Commercio di Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola impresa di Palermo.

Il 27 settembre a seguito del crollo è stata effettuata una chiusura totale al transito veicolare e pedonale del tratto compreso tra il numero civico 220 ed il numero civico 218 di via Maqueda e della parte iniziale di via del Celso.

“A farne le spese – dice la Cna – sono sei esercizi commerciali, chiusi fino a quando non verranno effettuati i lavori di messa in sicurezza. Questi i negozi chiusi: Vucia s.r.l.s. (Via Maqueda 255), Beer & Co (Via Maqueda 257), Elena Scimonelli (Via Maqueda 263), Taverna Celso (Via del Celso 1), Euro Services (Via del Celso 2) e Il Salumaio di Santa Marina (Via del Celso 3)”.

“Sono già trascorsi dieci giorni. Dieci giorni di mancati introiti, di tasse da pagare, così come l’affitto e i dipendenti – afferma il presidente Schillaci -. Il commercio è in ginocchio a Palermo, se anche una delle arterie del turismo è ridotta in questo modo, ci chiediamo veramente quale sia la visione su questa città, dovremmo istituire dei tavoli di confronto con il Comune e la Regione per fare crescere e migliorare questo settore”.

“Turisti e cittadini – conclude – dovrebbero essere messi in condizioni di godere della città e di fare acquisti in serenità, qui invece devono fare i conti con la microcriminalità diffusa e l’incuria”.

Redazione