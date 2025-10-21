Con il pretesto di fare accudire la madre anziana (inesistente), un sessantenne di Palagonia (Catania) pubblica una inserzione e sequestra per un mese una donna di 44 anni di origini romene per abusare di lei in qualunque momento del giorno e della notte. I Carabinieri della locale Stazione, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza accusandolo di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni della 44enne residente nel messinese.

“E’ stata una vera e propria odissea – scrivono i militari dell’Arma – per la donna che, rispondendo ad un’inserzione pubblicata online su un noto social media che offriva un posto di lavoro da badante per anziani, si era recata presso l’abitazione del 60enne, situata al centro di Palagonia, per conoscere la ‘presunta’ anziana da accudire, nonchè concordare i termini economici del servizio che avrebbe prestato”.

Da subito la donna aveva subodorato qualcosa di strano nel comportamento dell’uomo (una vecchia conoscenza dei Carabinieri per i suoi precedenti penali), notando la presenza di molte lattine di birra abbandonate ovunque all’interno dell’abitazione ma, soprattutto, l’assenza della sua futura assistita.

Immediatamente l’adescatore sarebbe passato alle vie di fatto “con sfacciato apprezzamento verbale delle fattezze fisiche della signora, rivelandole che non c’era alcuna persona da accudire e che l’impiego lavorativo da badante, sarebbe stato solo un pretesto per consentirgli di conoscere donne con le quali consumare rapporti intimi”.

Da qui alla richiesta “di concedersi immediatamente” il passo è stato breve. La 44enne, comprensibilmente impaurita, avrebbe cercato immediatamente di scappare dall’abitazione, trovando la porta d’ingresso chiusa a chiave. A quel punto l’uomo, con la forza, l’avrebbe privata dal cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto.

“Il calvario della donna – seguitano i Carabinieri – si sarebbe protratto per circa un mese, lasso di tempo durante il quale il 60enne, per sottometterla, l’avrebbe più volta presa a schiaffi e pugni”.

La signora, separata e madre di un 12enne, “sarebbe stata costretta – scrive l’Arma – a soddisfare in ogni momento le insane pretese del 60enne, il quale avrebbbe abbandonato l’abitazione per brevi lassi di tempo e solo per andare a comprare sigarette, birre e generi alimentari, ovviamente chiudendo la donna in casa”.

L’occasione di “salvezza” per la vittima si sarebbe materializzata quando l’uomo, uscito da casa, aveva dimenticato di portare con sé il suo cellulare, consentendo così alla poveretta di trasmettere un messaggio ad una sua amica chiedendole di chiamare i Carabinieri, salvo poi cancellarlo immediatamente per evitare che lui si accorgesse di qualcosa.

Fortunatamente l’amica ha effettivamente avvisato i Carabinieri che si sono subito presentati presso l’abitazione del carnefice che, dopo aver tergiversato nell’apertura della porta, ha dichiarato di vivere in compagnia della propria convivente.

In questo frangente è sopraggiunta la vittima che, accortasi della presenza dei militari, è corsa ad abbracciarli, chiedendo loro di essere salvata da quello che lei, continuamente, continuava a chiamare “mostro”.

La vittima è stata confortata da un Carabiniere donna, quindi è stata subito trasportata ed affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Caltagirone che, nell’immediatezza, hanno confermato la compatibilità delle lesioni riscontrate, fisiche e psicologiche, con le circostanze relative ad una presunta violenza sessuale.

Nel frattempo altri militari hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione, raccogliendo successivamente le dichiarazioni della signora, agghiaccianti per la crudeltà dimostrata dal “mostro”.

L’assoggettamento della donna sarebbe stato determinato dall’obbligo, a pena di conseguenti violenze fisiche, di bere birra contro la propria volontà, così da indurla ad abbandonare la propria ritrosia a concedersi brutalmente al suo aguzzino.

Il 60enne è stato subito associato alla Casa Circondariale di Caltagirone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, concordando con le risultanze investigative fornite dai Carabinieri, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto, emettendo altresì una misura cautelare nei suoi confronti a seguito della quale permane tuttora in carcere.

Nella foto: un Carabiniere conforta una donna vittima di violenza (immagine di repertorio)

Redazione