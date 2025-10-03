Al via in tutta Italia “Ottobre Rosa” 2025, la campagna nazionale promossa da LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno, possibile grazie ai controlli periodici.

In occasione di “Ottobre Rosa”, la LILT di Catania, con il supporto di specialisti volontari, offrirà visite senologiche gratuite per promuovere e favorire la diagnosi precoce. Saranno disponibili 200 visite che potranno essere prenotate inviando una mail a prenotazionililtcatania@gmail.com.

Nel corso del mese, la LILT di Catania presenzierà a diversi eventi pubblici dedicati alla prevenzione, alla partecipazione e alla cultura del dono.

Domenica 5 ottobre, alle ore 20, presso il “Giardino Martoglio” di Belpasso, si terrà la XII edizione di “A scacciata per scacciare il cancro”, manifestazione simbolo che unisce la tradizione culinaria locale alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

Lunedì 20 ottobre, con inizio alle ore 19, su iniziativa del San Domenico Palace di Taormina – Hotel Four Seasons – si terrà il “Gran Galà d’Autunno” grazie alla generosità degli Chef dei Four Seasons Italian Collection e degli sponsor. Un evento di beneficenza, il cui ricavato verrà devoluto alla LILT di Catania per sostenere le attività di prevenzione sul territorio. Chi desidera partecipare e sostenere l’associazione può prenotarsi all’indirizzo e-mail FBreservations.Taormina@fourseasons.com.

Venerdì 24 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, volontari e specialisti della LILT saranno presenti nella splendida stazione “Fontana” della Metropolitana di Catania per distribuire ai passeggeri materiale informativo, promuovere stili di vita sani e raccogliere nuove prenotazioni per visite senologiche gratuite.

Collateralmente, la LILT etnea promuove il programma “Bellessere è benessere”, un percorso integrato di consulenze personalizzate in medicina estetica e chirurgia plastica, nutrizione e attività fisica. Pensato sia per chi ha affrontato una diagnosi oncologica sia per chi vuole migliorare il proprio benessere, questo programma aiuta a riscoprire il piacere di prendersi cura di sé in modo completo e consapevole. Per prenotare una consulenza inviare una mail a prenotazionililtcatania@gmail.com.

“Con queste iniziative – dichiara il Prof. Massimo Libra, Presidente della LILT di Catania – vogliamo rafforzare il legame tra la LILT e i cittadini, portando la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana. Il mese di ottobre rappresenta un’occasione preziosa per rimettere al centro la salute delle donne offrendo strumenti concreti, accesso ai controlli e opportunità per ribadire con forza – conclude Libra – che la prevenzione è, oggi più che mai, la vera arma per salvare vite”.

Nella foto: la locandina dell’evento organizzato dalla Lilt

Redazione