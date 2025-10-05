È la terza edizione e può contare su un parterre di parlamentari nazionali e regionali, di sindaci, di assessori, di consiglieri comunali, di militanti e di simpatizzanti. Per la Festa dell’Amicizia della Nuova Democrazia Cristiana, in corso a Ribera (Agrigento) da venerdì (conclusione questa sera), è in programma anche l’intervento del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

Insomma, il fondatore e leader del partito, Salvatore Cuffaro, per questa terza edizione della “Festa” (in verità, non solo festa, visto il nutrito programma di conferenze tenute da diversi studiosi) ha chiamato a raccolta tantissimi esponenti di punta del centrodestra e anche qualche rappresentante del centrosinistra come ad esempio l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta.

Ma basta vedere il nutrito programma (che pubblichiamo alla fine di questo articolo) per comprendere come Cuffaro stia tessendo la sua tela per rafforzare il partito, in vista delle tante elezioni previste. Lo sta facendo in maniera tradizionale, certo, ma con l’inserimento di un ciclo di studi e di approfondimenti su diversi temi di attualità che probabilmente hanno il fine di dare un’immagine nuova: non più il partito fondato solo per fabbricare consensi e per occupare poltrone, ma un partito moderno e al passo coi tempi. Se si tratta di un maquillage o di un nuovo modo di intendere la politica, sarà solo il tempo a dirlo.

Intanto registriamo due dichiarazioni fatte durante la manifestazione da altrettanti esponenti di punta della Nuova Dc: quella del deputato regionale Salvo Giuffrida e quella dell’assessore regionale agli Enti locali Andrea Messina.

LA DICHIARAZIONE DI GIUFFRIDA. “La Festa dell’Amicizia – ha detto Giuffrida – rappresenta un momento di riflessione politica su tematiche che riguardano sia la Sicilia sia il contesto nazionale e internazionale. I tavoli di confronto ci hanno permesso di valutare lo stato di salute del nostro partito, che continua a dimostrarsi coeso e decisivo nel sostegno al governo Schifani”. Giuffrida ha poi tracciato un bilancio dell’attività legislativa della Dc: “Questa edizione – ha aggiunto – è anche un’occasione per fare il consuntivo dei risultati ottenuti. Primo fra tutti, l’avanzo di amministrazione di circa 2 miliardi di euro, annunciato dall’assessore regionale Dagnino, dopo sette anni di disavanzo. Un traguardo che ci permette di guardare con fiducia al futuro e di programmare manovre economiche espansive capaci di stimolare produttività e crescita nella nostra Regione”.

LA DICHIARAZIONE DI MESSINA. L’Assessore regionale agli Enti locali ha rimarcato “il valore dell’iniziativa quale importante momento di confronto e approfondimento sui temi amministrativi e politici che interessano la Regione Siciliana. “Quest’anno – ha affermato Messina – la Festa dell’Amicizia è stata non solo un’occasione di dialogo, ma soprattutto un momento di elaborazione di azioni e strategie che ci consentiranno di rafforzare la prossima azione di governo e quella legislativa, al fine di offrire risposte sempre più efficaci ai cittadini siciliani”. L’Assessore ha evidenziato come i lavori abbiano riguardato da vicino le difficoltà e i problemi che interessano i comuni e gli amministratori locali, con l’obiettivo di definire programmi, progetti e prospettive concrete. “Il nostro impegno – ha aggiunto – è quello di dare seguito, nei tempi più rapidi possibili, alle attese e alle aspettative del popolo siciliano, traducendo l’ascolto in soluzioni operative e mirate”.

Questo il programma della “Festa dell’Amicizia”:

VENERDI 3 OTTOBRE

– ore 16:00 Tavolo tematico “Un’istruzione di qualità per tutti”. Moderatore: Dario Cangialosi, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione e Scuole

Paritarie Democrazia Cristiana. Relatori: On. Mimmo Turano, Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, Vincenzo Cusimano, Dirigente Generale Dipartimento Istruzione della Regione Siciliana; Riccardo Di Stefano, Vice Presidente Nazionale Confindustria, Delegato Confindustria Education e Open Innovation

Per lo Student Loan interverranno: Marco Traina, Vice Presidente Nazionale Collegio Probiviri Democrazia Cristiana; Giulio Guagliano, Direttore IRFIS

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 17:00 Presentazione libro “Memorie traumatiche e violenza di genere” di Iva Marino

Sala del Bambino

– ore 18:00 Spettacoli itineranti artisti di strada

Corso Umberto

– ore 18:00 Apertura Street Food

Corso Umberto

– ore 18.00 Tavolo Tematico “Pace, disarmo nucleare e diritto internazionale”. Moderatore: Francesca Donato, Vice Presidente Nazionale della Democrazia Cristiana, già Eurodeputato. Relatori: S.E. Mohammad Reza Sabouri, Ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran in Italia; Massimo Sepielli, esperto di energia nucleare; Alessandra Pietrobon, docente UniPadova; On. Roberto Rosso

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 20:00 Inaugurazione “Festa dell’Amicizia” con la presenza del Presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani

Piazza Duomo

– ore 20:15 Inaugurazione mostra fotografica “Servus inutilitis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio”. Mostra promossa dalla Fondazione De Gasperi in occasione del 70° anniversario della scomparsa dello statista

Chiesa Maria Santissima del Rosario

– ore 20:30 Esibizione musicale Ginevra Gilli

Piazza Duomo

– ore 21:30 Esibizione musicale Noemi Ciliberto

Piazza Duomo

– ore 22:00 Fausto Leali in concerto

Piazza Duomo

SABATO 4 OTTOBRE

– ore 09:30 Tavolo Tematico “Sanità 2025 – Innovazione, Equità e Sostenibilità nel Sistema Sanitario Pubblico”. Moderatore: Maurizio Di Piazza, Responsabile Dipartimento Maxi Emergenze Democrazia Cristiana Sicilia, docente di Economia e Marketing Farmaceutico. Relatori: Fabrizio De Nicola, Direttore corsi CEFPAS; Massimiliano Maisano, Dirigente del Servizio 3“Gestione degli investimenti” dell’Assessorato alla Salute Regione Siciliana; Alessandro Mazzara, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello; Massimo Russo, Magistrato presso la Procura dei minori di Palermo, già Assessore alla Salute della Regione Siciliana; Mario Zappia, Direttore Generale ASP Enna; Domenico Scilipoti Isgrò, Responsabile nazionale Dipartimento Salute Democrazia Cristiana; Marco Rubino, Sindaco di Sant’Agata Li Battiati

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 10:30 Esibizione Complesso Bandistico Città di Ribera

Corso Umberto

– ore 11:00 Presentazione libro “Mosè, la figlia del faraone ed il nazista” di Enzo di Natali

Sala del Bambino

– ore 11.00 Preparazione maestosa torta a opera di 3 Maestri Pasticcieri

Piazza Duomo

– ore 11.30 Tavolo tematico “Sviluppo, fiscalità e accesso al credito: quale futuro?”. Moderatori: On. Ignazio Abbate, Presidente I Commissione ARS; On. Carlo Auteri. Relatori: Gianluca Guida, Direttore CRIAS; Giulio Guagliano, Direttore IRFIS, Salvo Pogliese, Senatore della Repubblica Italiana, componente della Commiissione “Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare”; Giuseppe Castiglione, Deputato della Repubblica Italiana; Alessandro Dagnino, Assessore all’Economia Regione Siciliana; Edy Tamajo, Assessore Attività Produttive Regione Siciliana; Bartolo Mililli, Presidente Assoconfidi Sicilia; prof,avv. Gianpiero Samorì, Vicesegretario Nazionale Vicario della Democrazia Cristiana

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 15:00 Evento Movimento Femminile: “Oltre il Silenzio: l’inclusione inizia ascoltando i minori”. Visione del Cortometraggio “Ha toccato” e a seguire dibattito. Moderatore: Pina Provino, Segretaria Movimento Femminile Democrazia Cristiana Sicilia. Relatori: Luisa Lantieri, Vice Presidente ARS, Giusi Cataldo, Responsabile Dipartimento Disabilità Democrazia Cristiana Sicilia; Maria Giambruno, Giornalista; Giovanna Perricone, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del comune di Palermo

Aula Consiliare “Frenna”

– ore 15:00 Tavolo tematico “Sicilia pulita e sicura: responsabilità, impianti e buona amministrazione.” Moderatori: On. Andrea Messina, Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana; Luciano Marino, Sindaco di Lercara Friddi; Filippo Tripoli, Sindaco di Bagheria. Relatori: Francesco Colianni, Assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Regione Siciliana; Raphael Rossi, esperto progettazione sistemi avanzati gestione rifiuti; Natale Tubiolo, Presidente SRR Palermo – area metropolitana; Terenziano Di Stefano, Sindaco di Gela; Giuseppe Castiglione, Sindaco di Campobello di Mazara; Gianfranco Fidone, Sindaco di Acate; Vito Terrana, Sindaco di Campobello di Licata; Antonino Bellia, Sindaco di San Giovanni La Punta; Concetta Fiore, Presidente Consiglio Comunale di Vittoria

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 16:00 Presentazione del libro “Vademecum – Appunti e promemoria di regolamenti, leggi, circolari che disciplinano la materia dei beni Culturali nelle zone vincolate” di Aldo Capitano

Sala del Bambino

– ore 16.30 Tavolo tematico “Il Mare che unisce: dialogo sull’accoglienza e sulla pace”. Moderatori: On. Nuccia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana; Giuliano Settimo, Segretario Movimento Giovanile Democrazia Cristiana Sicilia. Relatori: Mattia Ferrari, Cappellano di Mediterranea Saving Humas; Mario Morcone, Assessore Regione Campania; Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa; avv. Alì Listì Mamam, Responsabile Nazionale DC “Immigrazione e diritti umani”; on. Angelo Capitummino, già Presidente dell’ARS, Massimo La Pira.

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 17:30 “Missione Amicizia&Sorrisi: giochi e animazione con gli Amici diversamente Abili”

Piazza Duomo

– ore 18:00 Tavolo tematico “Etica pubblica e responsabilità: le nuove sfide tra dignità della persona, tecnologia e libertà”. Moderatori: Avv. Laura Abbadessa, Presidente Democrazia Cristiana Sicilia – On. Salvatore Giuffrida, Vice Segretario Democrazia Cristiana Sicilia. Relatori: Tommaso Frosini, docente di diritto costituzionale Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Presidente nazionale Cira, già Vice Presidente nazionale CNR; Patrizio Vitulo, Direttore Unità Pneumologia Ismett, membro del Comitato Etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative alle terapie avanzate; on. Giorgio Trizzino, medico chirurgo; Lucia Craxì, Professoressa bioetica, Unipa Fellow del Center for Biothics Harvard, Vicepresidente Comitato Etico Palermo 2; Tiziana Drago, docente, membro del Comitato Tecnico scientifico Osservatorio permanente sulle Famiglie Regione Siciliana; Carlo Modica de Mohac, Consigliere di Stato, Presidente del Tar Friuli Venezia Giulia

Sala Convegni “E. e G. Ragusa”

– ore 18:00 Apertura Street Food

Corso Umberto

– ore 18.30 Assemblea Giovani. Moderatore: Michele Simplicio, Presidente Movimento Giovanile Democrazia Cristiana Sicilia. Interverranno: Giuliano Settimo, Segretario Movimento Giovanile Democrazia Cristiana Sicilia ; Fabrizio Tantillo, Segretario Regionale Forza Italia Giovani Sicilia; Giuseppe Miccichè, Coordinatore Lega Giovani Sicilia

Sala Consiliare “Frenna”

– ore 20:30 Esibizione musicale “Gospel Friends”

Piazza Duomo

– ore 21:30 Esibizione musicale “Sonar”

Piazza Duomo

– ore 22:45 “Notte dell’Amicizia”: Radio Time 90

Piazza Duomo

– ore 01:00 “Notte dell’Amicizia”: Bebecita

Piazza Duomo

DOMENICA 5 OTTOBRE

– ore 10:00 Stati Generali della Democrazia Cristiana. Moderatore: Renato Grassi, Presidente Nazionale della Democrazia Cristiana a seguire “La politica a confronto tra passato e presente”. Interverranno: Roberto Formigoni, già Presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Scopelliti, già Presidente della Regione Calabria; Francesco Storace, già Presidente Regione Lazio; Rosario Crocetta, già Presidente Regione Siciliana; Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; On. Totò Cuffaro, Segretario Nazionale Democrazia Cristiana, già Presidente della Regione Sicilia

CineTeatro Lupo

– ore 10:30 Esibizione Complesso Bandistico “The Washington Navel”

Piazza Duomo

– ore 11:30 “Missione Amicizia&Sorrisi: giochi e animazione con i nostri piccoli Amici” a cura de “Il coro degli angeli”.

Piazza Duomo

– ore 13:30 Pranzo solidale dell’Amicizia presso “Parco degli Aranci”

– ore 18:00 Esibizione Piccola Orchestra Fiati “Sikania”

Corso Umberto

– ore 18:00 Apertura Street Food

Corso Umberto

– ore 21:30 Tributo a Renzo Arbore: “Luna Rossa” in concerto

Redazione