“Vogliamo una palestra per svolgere le lezioni di Scienze motorie nella nostra scuola. Un diritto che ancora ci viene negato”. Quattro ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia (Catania), Alessandro Marletta, Ginevra Reale, Carlotta Di Maria e Federico Cardillo, rappresentanti di quella scuola, scrivono ancora una volta agli organi di stampa, perché ritengono “doveroso denunciare con chiarezza la situazione di abbandono e il silenzio delle Istituzioni locali di fronte alle numerose segnalazioni avanzate nel tempo”.

II 4 giugno scorso Alessandro, Ginevra, Carlotta e Federico, tramite un precedente comunicato, avevano evidenziato “le gravi condizioni in cui versano le studentesse e gli studenti del nostro Istituto e la mancanza di risposte concrete da parte delle autorità competenti”.

Ebbene: a più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il “Concetto Marchesi” di Mascalucia “continua a vivere una condizione paradossale: non abbiamo ancora una palestra”.

“È inaccettabile – scrivono i ragazzi – che, nonostante il tempo trascorso e le promesse, gli studenti e le studentesse siano ancora privati delle ore di Scienze Motorie in uno spazio adeguato. Gli alibi istituzionali non bastano più. Con questo comunicato chiediamo (ancora) pubblicamente alle Istituzioni territoriali che l’attività di Scienze Motorie possa partire senza ulteriori ritardi; gli spazi comunali diventino operativi per gli studenti e le studentesse entro pochi giorni; si apra un tavolo urgente di confronto con noi Rappresentanti d’Istituto per verificare tempi, modalità e garanzie”.

“Non vogliamo più sentirci invisibili – dicono Marletta, Reale, Di Maria e Cardillo -. I nostri diritti non sono secondari e la nostra voce deve essere ascoltata. Non tollereremo altri ritardi. Da parte nostra ci faremo promotori di ogni forma legittima di protesta per difendere il diritto all’istruzione, allo sport e alla dignità degli studenti, delle studentesse e dell’Istituzione scolastica. Invitiamo la cittadinanza e i media a sostenere la nostra battaglia, che è prima di tutto una battaglia per la dignità e il bene dell’istruzione pubblica”.

Nella foto: l’ingresso dell’Istituto di istruzione superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia (Catania)

Redazione