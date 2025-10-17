Una storia di lacrime e di sorrisi, di tristezza e di riscatto, di emarginazione e di integrazione. Una storia di donne. Che si svolge fra il Senegal e la Sicilia, fra le strade di Dakar e i vicoli di Agrigento, fra un piatto di un couscous e la pagina di un libro.

Protagonista Mareme Cisse, una bella ragazza senegalese (oggi adulta e madre di quattro figli) che racconta la sua vita a Lidia Tilotta, giornalista di Rai Tre Sicilia, non nuova ad esperienze di questo genere: qualche anno fa, un altro libro di grande successo, “Lacrime di sale”, scritto con Pietro Bartolo, il medico dei migranti che operava a Lampedusa, aprì le porte a questo genere di letteratura. Raccontare storie di persone venute da lontano. Un volume toccante, quello, soprattutto sui bambini appena sbarcati sull’isola siciliana.

Adesso la giornalista palermitana si cimenta con una storia diversa, una storia dalla quale rimane talmente folgorata che decide di scrivere un romanzo, “Sogni di zenzero” (Slow Food Editore), oltre duecento pagine grondanti di vita vera, ma anche di decine di ricette che Mareme inframezza fra un racconto e l’altro, come a volere esprimere con gli ingredienti il dolce e l’amaro della sua vicenda.

Ne esce fuori un originalissimo affresco in cui i colori, gli odori e soprattutto i sapori africani si mischiano con i colori, gli odori e i sapori di un’Isola piena di culture e di razze, dove l’integrazione non è solo il rarissimo esempio del progetto politico della Palermo degli anni scorsi (la città ideale di Mareme), ma una naturale confluenza di rapporti umani che sfociano nell’amicizia e nel lavoro.

Ma quanti pregiudizi da affrontare! Quanta diffidenza da sconfiggere! Come quella festa di compleanno organizzata dal figlio Mareme negli anni dell’infanzia, tanti inviti fatti pervenire ai compagnetti di scuola, ma tanti piccoli sogni delusi, il bambino rimase seduto per tutta la sera sui gradini della casa ad attendere chi non sarebbe mai arrivato, come se un crudele tam tam avesse escluso dal dizionario del “mondo nuovo” parole come migranti, neri e africani. O come quando Mareme, sfinita per la vita amara del primo periodo siciliano, cadde in uno stato depressivo per il quale rischiò di farsi strappare i figli dai servizi sociali.

Poi il lento riscatto, il viaggio in Senegal, una medicina fatta di bellissime chiacchierate con la madre e le amiche, la contemplazione della natura, i lunghi silenzi, il ritorno in Sicilia, la dolorosa separazione col marito, le grandi amicizie, Carmelo che entra nella sua vita con la dolcezza di un’onda marina nel mese di agosto, la cooperativa e la sua straordinaria passione: la cucina. Con la quale Mareme scala le montagne altissime del tabù e tocca le vette dell’emancipazione. Crea sempre nella notte, come se sogno e realtà fossero un’unica cosa. Fonde le ricette di sua nonna (di cui conserva gli appunti) con quelle apprese in Sicilia dal verduraio, dal pescivendolo e dal macellaio.

Apre un ristorante. Lo chiama “Ginger”, e in un sol colpo ti offre il Senegal, il Marocco, la Francia, la Tunisia, la Sicilia e tantissimi altri Paesi. Un locale non delle etnie, ma delle “contaminazioni”. Mette insieme lo zenzero e i carciofi (sconosciuti nel suo Paese), le melenzane e la curcuma, il pomodoro e il montone, il peperone, la cipolla e gli sparacelli, il curry, il coriandolo e il cajun, magari sfumati con un pizzico di brandy.

E poi il pesce. Ah, quante pietanze a base di pesce riesce a preparare. Il suo locale diventa un punto di riferimento, la sua cucina diventa arte, lei si aggiudica il primo posto (dopo un quarto e un secondo posto) al Couscous festival internazionale di San Vito lo Capo con una ricetta a base di polpo, superando i bravissimi cuochi di tutto il Bacino del Mediterraneo.

Finisce addirittura in televisione dove – al cospetto di un giudice inflessibile e super competente come Bruno Barbieri – trionfa con un piatto estemporaneo che fa impazzire la sua gente che dal Senegal segue tutto in Tv e quando lei torna la accoglie come una eroina.

Conosce Lidia Tilotta e ne nasce un’amicizia straordinaria. Lidia decide di celebrare la sua “storia minima”. “Mettiti il grembiule e vieni accanto a me. Stanotte ho pensato a un piatto che cucineremo insieme e sarà il nostro piatto”. Detto, fatto. Dal piatto si passa al racconto, dal racconto al libro.

Adesso queste pagine approdano nella “Città del pistacchio”, Bronte (Catania), proprio nei giorni della Sagra, dove la giornalista di Rai Tre le presenterà – attraverso una conversazione con l’autore di questo articolo – nel contesto della Rassegna letteraria “Conversando al Circolo”. Appuntamento domani, Sabato 18 Ottobre, alle 17,30, al Circolo Operaio della cittadina etnea.

Nella foto: Mareme Cisse con la giornalista di RaiTre, Lidia Tilotta (immagine tratta da Balarm)

Luciano Mirone