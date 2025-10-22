La “Passeggiata Fotovoltaica” nella Valle del Simeto di domenica scorsa è andata bene, almeno a leggere il resoconto di Nirav, uno degli organizzatori, che, assieme agli altri volontari, dà appuntamento questo pomeriggio presso la fattoria “Agorà” di contrada Schettino, Paternò (Catania), per discutere dello “spettacolo” degli impianti fotovoltaici che “si perdono a vista d’occhio” realizzati nella Valle, e delle azioni da intraprendere per salvare il salvabile.

“Bella giornata di sole, eravamo una trentina e ci siamo aggirati tra i mega impianti, prima in macchina e poi anche a piedi, risalendo colline con vista impianti fotovoltaici a perdita d’occhio”.

La “passeggiata” si è svolta in uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia, Paternò (ma probabilmente l’operazione riguarda anche altri comuni) dove, invece di valorizzare l’agricoltura (in questo territorio si coltivano le migliori arance del mondo, quelle a “polpa rossa”), secondo gli organizzatori della “passeggiata”, la politica ha deciso di “coltivare” indiscriminatamente, senza una seria pianificazione dei suoli, pannelli fotovoltaici.

Insomma, un “business del sole” (così definito da “Repubblica”) che non tiene conto della vocazione principale di questi territori: l’agricoltura, il paesaggio e il turismo. Basti pensare che all’inizio del Duemila, la Regione Siciliana, allora governata dal presidente Salvatore Cuffaro, in nome dell’ambiente, aveva deciso di sfruttare queste pianure attraversate dal fiume più lungo della Sicilia, per installare un inceneritore di rifiuti con annessa mega discarica: dopo tante battaglie dei cittadini, l’impianto non si fece.

Adesso, sempre in nome dell’ambiente, il “business del sole” sta andando avanti speditamente, con il silenzio assordante della politica (ci si chiede, in tal senso, qual è la posizione del Presidio partecipativo della Valle del Simeto, che pure in passato ha avuto un ruolo fondamentale per evitare la costruzione dell’inceneritore), che in questo momento aspetta di sapere da Roma se il Comune di Paternò sarà sciolto per infiltrazioni mafiose o meno (ma questa è un’altra storia).

Mentre succede tutto questo, Orazio, Erika, Enza, Domenico, Nirav, Teresa, Filippo, Ciccio, Connie, Flavia e tanti altri amici, favorevoli sì all’”energia pulita” – come tengono a sottolineare – purché venga resa compatibile con le attività che da secoli si portano avanti in questi territori, si sono trovati d’improvviso “sbigottiti e attoniti davanti all’immensa distesa di tecnologia costruita sull’argilla delle nostre colline, tra i pochi uliveti semi abbandonati e le distese di seminativi trascurati”.

In sostanza, quella trentina di persone che hanno deciso di fare questa passeggiata ricognitiva per verificare lo stato dell’arte, si sono trovati di fronte ad uno “spettacolo” incredibile: distese di impianti fotovoltaici installati su terreni da sempre vocati all’agricoltura.

Dopo il “parco agrivoltaico” (altra parola aulica) realizzato a Mazara del Vallo (Trapani), che si estende su 115 ettari e ha una capacità di 66 Mw, adesso, secondo Nino Amadore del Sole 24 Ore, è la volta di Paternò: “L’accordo tra Engie e Amazon – scrive Amadore – prevede la realizzazione di un secondo sito agrivoltaico da 38 Mw a Paternò in provincia di Catania: in totale i due impianti avranno una capacità installata di 104 Mw e la produzione di energia servirà ad alimentare le attività di Amazon in Italia”.

E così, durante questa “bellissima passeggiata”, scrive Nirav, “siamo stati anche fermati da uno dei pochi vigilantes presenti che pretendeva di impedirci di transitare sulla strada sterrata ormai disastrata dal passaggio dei cavi. Abbiamo risposto di abituarsi”, perché in queste zone, chiosa con un pizzico di amara ironia Nirav, “ci porteremo i turisti a visitare queste meraviglie della tecnologia in un ambiente cosi suggestivo”.

Al ritorno, “dopo un panino e qualche birra, ospiti da Ciccio – spiega ancora Nirav – , abbiamo rifatto un bel cerchio per intercettare emozioni e proposte sull’argomento del giorno, invitando tutti all’incontro di mercoledì 22 ottobre, alle 17,30, presso la fattoria Agorà di contrada Schettino, per ridiscuterne e tracciare le prime linee d’azione”. Nirav e i suoi amici sperano di incontrare tutti.

Nella foto: un impianto fotovoltaico realizzato in Sicilia (immagine tratta da “Salviamo il paesaggio”)

Luciano Mirone