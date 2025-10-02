“L’azione messa in atto dagli equipaggi di Flotilla, ha un valore di testimonianza e di desiderio di prossimità che non possiamo ignorare. Credo che sia importante comprendere come questa azione venga percepita dalla popolazione che sta soffrendo per la guerra, palestinesi e parenti degli ostaggi di Hamas: penso che stiano guardando a loro con speranza”.

Lo afferma l’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna. “Spero che questa solidarietà – aggiunge – contribuisca a risvegliare le coscienze di chi è chiamato a decidere sulle sorti della guerra, e che gli attivisti siano trattati con rispetto”.

Nella foto: l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna

Ansa