Una grande torta da 500 chilogrammi realizzata con 150 chili di pistacchio verde di Bronte dop, 120 chili di crema pasticcera, 1100 uova e 50 chili di zucchero è stata offerta in piazza Castiglione ai tantissimi visitatori che ieri hanno affollato gli stand in occasione della giornata conclusiva della 34^ Sagra del pistacchio di Bronte.

Una torta realizzata da “I Maestri del pistacchio” e Fruit Service di Mario Marullo, ed allestita e distribuita grazie dall’Istituto “Enrico Medi” di Randazzo.

Al taglio della prima fetta da parte del sindaco Pino Firrarello presente l’on. Giuseppe Castiglione, il presidente del Consiglio comunale, Aldo Catania, l’assessore Angelica Prestianni, che ha organizzato l’evento, il resto della Giunta municipale e numerosi consiglieri comunali. Con loro diverse autorità, fra cui l’on. Ersilia Severino.

Alla festa hanno parteciupato anche le Forze dell’Ordine che per tutta la manifestazione hanno garantito sicurezza e rispetto delle norme.

“La Sagra è importante per tutti coloro che operano con il pistacchio – ha detto il sindaco -. Ricordo quando negli anni 80 veniva venduto ad appena 800 lire al chilo e le coltivazioni rischiavano di essere abbandonate. Ci siamo intestati la valorizzazione e ci siamo riusciti. Ringrazio produttori, commercianti e tutti coloro che con il pistacchio lavorano. Questa – ha concluso emozionato – è la mia ultima Sagra del pistacchio da sindaco”.

Firrarello ha voluto ricordare l’on. regionale Salvatore Leanza, ex sindaco della cittadina etnea, “alleato di tante battaglie per lo sviluppo di Bronte”.

“Questa Sagra è stata un grande successo. – ha aggiunto l’assessore Prestianni – L’idea di aiutare le mamme ad assistere i propri piccoli ed i diversamente abili a trovare posteggio ha impreziosito la manifestazione del valore dell’inclusione. In giro abbiamo visto turisti provenienti da tutto il mondo. Questa Sagra è diventata per Bronte il volano per il turismo internazionale”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’invito – ha affermato l’on. Severino – Questa Sagra dimostra il legame indissolubile fra questa comunità e il suo pistacchio”.

“Bilancio più che positivo. – ha aggiunto l’on. Giuseppe Castiglione – Due settimane intense e partecipate. Per noi il tema è sempre l’ulteriore valorizzazione del pistacchio. In un mondo dove aumenta la richiesta del”oro verde’, continueremo a difendere la particolarità del nostro pistacchio unico al mondo”.

La festa è continuata fino a tardi, come a dire: di pistacchio non ci si sazia mai.

Ma non solo dolci e pistacchio. Sabato la Sagra ha saputo offrire pregevoli momenti culturali preziosi. Fra questi la Ventunesima edizione dell’Estemporanea di pittura intitolata “Oro verde su tela”, organizzata dalla Fidapa di Bronte, sotto la guida della presidente Lucia Firrarello.

L’iniziativa, che ha coinvolto tanti talenti, ha visto vincere per la categoria “Artisti liberi professionisti” Lidia Furnittoe fra gli “Studenti degli istituti d’arte superiori”, in ordine di podio, Silvia Reale, Valentina D’uso e Gabriel Scarvaglieri. Menzione speciale per Chiara Savoca.

Redazione