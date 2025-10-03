Il professore Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di vicesindaco e assessore della Giunta comunale.

In una lettera indirizzata al sindaco Enrico Trantino, La Greca ha espresso “la più sincera gratitudine per l’opportunità di lavorare al Suo fianco e contribuire allo sviluppo e al benessere della nostra comunità. Ho sempre apprezzato la Sua visione per la città ed è stato per me un onore far parte di questo percorso. La nostra collaborazione è stata un’esperienza di grande valore e ho potuto constatare da vicino la Sua capacità di guida e la dedizione con cui si mette al servizio della città”.

“Purtroppo – ha aggiunto La Greca – a causa dei miei crescenti impegni accademici, aumentati considerevolmente dopo la conclusione del mio anno sabbatico e l’insediamento della nuova governance di Ateneo, non sono più in grado di garantire il tempo e l’attenzione che richiedono i doveri dell’Amministrazione comunale, anche in relazione alle numerose deleghe affidatemi. Sono dunque costretto a rassegnare le dimissioni. Le sono grato per la fiducia riposta in me e per il sostegno che mi ha sempre accordato”.

Nella stessa missiva, rivolgendosi al primo cittadino, La Greca ha assicurato la propria disponibilità a continuare a collaborare: “Continuerò a dedicarmi al bene della nostra città e dei suoi cittadini. Sono certo che Catania sarà una città migliore sotto la Sua guida, sostenuta dalla forte spinta etica della Sua azione di governo, dai programmi avviati, dalle iniziative intraprese e dai numerosi progetti già in corso. La prego di accettare le mie più sincere scuse per gli eventuali disagi che le mie dimissioni potranno comportare e di considerare la mia disponibilità a collaborare in ogni forma possibile”.

Il sindaco Enrico Trantino ha espresso pubblicamente la propria gratitudine nei confronti del professore La Greca: “Con le sue dimissioni perderò, accanto a me nelle sedute di Giunta, un galantuomo di altri tempi, che ama la sua città come pochi altri e che ha offerto un contributo prestigioso alla nostra comunità. Gli sono grato anche per avere prolungato il suo mandato oltre il termine che avevamo inizialmente concordato. Sono certo continuerà a darci supporto, in particolare per portare avanti la progettazione del PUG, una delle grandi sfide di questa Amministrazione che lo hanno visto protagonista”.

A stretto giro di posta, la dichiarazione del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi: “Nel corso di questi due anni di mandato – dice Anastasi – abbiamo avuto modo di apprezzare l’eccellente tratto umano e la costante leale collaborazione istituzionale del vicesindaco La Greca, sempre animato dal superiore interesse generale e da un autentico spirito di servizio verso la città”.

“La Greca – aggiunge il presidente del Consiglio comunale – ha mantenuto un atteggiamento rispettoso delle prerogative del consiglio, che ha voluto coinvolgere nei principali dibattiti senza preconcetti né pregiudizi, come avvenuto ad esempio sulle linee guida del Pug e sul piano del Porto, mostrando attenzione e rispetto per tutte le posizioni, anche quando non coincidevano con la sua visione”.

“Tra le numerose iniziative da lui promosse – spiega il massimo esponente del civico consesso catanese -desidero ricordare il determinante impegno per scongiurare scelte rischiose relative a via Dilg, a Cibali, progettando il suo riutilizzo a beneficio degli utenti della metropolitana, e la tenacia con cui ha operato per la messa in sicurezza della circonvallazione con l’installazione degli autovelox, che hanno contribuito a ridurre sensibilmente il numero degli incidenti su una delle arterie più pericolose della città”.

Nella foto: l’ex vicesindaco di Catania, Paolo La Greca

Redazione