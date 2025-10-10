“La metropolitana tra Stesicoro e l’aeroporto di Catania è un miraggio. E purtroppo lo sarà ancora per molto. L’opera finanziata quando il PD era al governo, è in una situazione di stallo imbarazzante. Ad oggi, il cantiere non è stato neanche avviato. Sette chilometri di percorso, otto stazioni, una galleria. Non c’è nulla, una vanga, un piccone, una motopala per una delle opere più attese”.

E’ duro il giudizio del segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Dem in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, primo firmatario di una interrogazione rivolta al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

“Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) – afferma Barbagallo -, uno dei tanti pastrocchi introdotti dal nuovo Codice dei contratti pubblici targato Salvini, che dovrebbe prevenire e risolvere controversie tecniche e giuridiche negli appalti, tiene in ostaggio l’opera da due anni tra carte bollate, riserve e contestazioni”.

“Non solo, ma risulta in modo chiaro – aggiunge Barbagallo – come emerso a Montecitorio dalla risposta del sottosegretario Ferrante durante la trattazione del question time, che le risorse non sono più sufficienti a causa del lievitare dei prezzi. E la risposta del governo sul punto è stata evanescente. Ma il PD continuerà ad incalzare il Ministero dei Trasporti affinchè i Soloni di questa sedicente commissione tecnica sblocchino l’opera, o almeno il primo lotto funzionale”.

Con l’atto ispettivo inoltre si chiede “di sapere a quanto ammontano le nuove risorse necessarie per garantire la copertura totale dell’opera visto che i prezzi sono lievitati a causa del fermo dovuto proprio alle lunghe valutazioni del Cct”.

“Da 3 anni – conclude il segretario siciliano del Pd – aspettiamo la prima nuova grande opera targata Meloni per Catania. Senza coperture restano il cosiddetto nodo Catania e l’Etnarail. Inseguiamo la magra consolazione che almeno riescano a garantire le coperture per le opere già appaltate”.

Nella foto: Catania, la stazione “Stesicoro” della metropolitana. Secondo il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, mancano le risorse per coprire il progettato tratto che collega questa fermata col l’aeroporto

Redazione