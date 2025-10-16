Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha incontrato stamane al Viminale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo “un rafforzamento numerico delle forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito, accompagnato da interventi straordinari di prevenzione per rendere più percepibile la presenza dello Stato sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini”.

Il sindaco del capoluogo etneo ha posto l’accento sulla “necessità di incrementare gli organici delle forze di polizia e dell’Esercito, di sostenere ulteriori assunzioni nel corpo di Polizia Municipale e di intervenire con misure normative urgenti e incisive per contrastare in modo più efficace il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, l’abbandono illecito dei rifiuti e i reati predatori”.

“Ho ancora una volta trovato nel ministro Piantedosi – ha dichiarato il sindaco Trantino – un interlocutore attento e disponibile a individuare soluzioni concrete per affrontare i problemi di sicurezza delle grandi città. Il ministro verrà presto a Catania per fare il punto della situazione e delle esigenze che abbiamo rappresentato. È necessario dare risposte concrete ai cittadini, con azioni istituzionali preventive e repressive, inviando segnali chiari di controllo delle situazioni più a rischio, anche attraverso nuove dotazioni di mezzi di difesa per il personale in servizio”.

“Al di là dei dati statistici – ha concluso Trantino -, che nella nostra città registrano un miglioramento grazie all’eccellente lavoro sinergico svolto quotidianamente dall’apparato della sicurezza, a Catania occorre sviluppare un valore aggiunto che rafforzi la fiducia dei cittadini nello Stato. E anche su questo fronte possiamo contare sul pieno sostegno del Governo”.

Nella foto: il sindaco di Catania, Enrico Trantino

