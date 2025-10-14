Si chiama “Guardami”, è alla prima edizione ed è un evento dedicato alle persone con sindrome di down. Si svolgerà giovedì 24 ottobre al Teatro Sangiorgi di Catania e sarà riservato all’arte, alla moda e allo spettacolo. S tratta di un evento promosso da Futuro21, associazione di genitori e caregiver impegnata per l’autonomia delle persone con sindrome di Down.

Domani, mercoledì 15 ottobre, si svolgerà la conferenza stampa nella Sala consiliare di Palazzo degli Elefanti, sede del municipio etneo: vi prenderanno parte il sindaco Enrico Trantino, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, la presidente di Futuro21 Anna Papale, il professore ordinario di Farmacologia dell’Università di Catania Filippo Caraci, Liliana Nigro, che condurrà la serata e che cura la direzione artistica insieme a Gina Aloisio, e Giada Pappalardo, social media manager della Gioielleria Salini.

Durante la presentazione sarà proposta una breve sfilata con due modelle, una ragazza dell’associazione Futuro21 e una studentessa del corso di Storia del Costume dello Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La serata del 24 ottobre, che avrà come madrina l’attrice Lucia Sardo, sarà l’occasione per premiare alcune eccellenze siciliane nei campi medico, scientifico e imprenditoriale.

Redazione