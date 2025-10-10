Al via il casting a Catania per il film di Rosario Petix “L’insabbiato”, tratto dal libro “Gli insabbiati” di Luciano Mirone, e ispirato alla vicenda tragica del giornalista di Termini Imerese (Palermo), Cosimo Cristina, trovato morto in una galleria ferroviaria il 5 maggio 1960.

La casa di produzione Cinemaset di Antonio Chiaramonte – spiega il comunicato – invita le persone che voglio partecipare come figuranti a presentarsi martedì 28 Ottobre 2025, dalle 10 alle 18 presso l’“Accademia Ardizzone Gioeni” del capoluogo etneo, in via Etnea 595.

Si tratta di un lungometraggio (il progetto è stato presentato, quest’anno, al Festival di Cannes da Petix e Chiaramonte) prodotto, come detto, da CinemaSet, Sileo, VeniSet e Proa Film, le cui riprese inizieranno a novembre. “L’insabbiato – dice la nota di Cinemaset – è “un film dal tono drammatico e civile, che fonde realismo storico e tensione emotiva. Ambientato nella Sicilia degli anni “50 e “60, racconta una lotta personale contro il silenzio e la complicità. Lo stile visivo si ispira al neorealismo italiano, con palette desaturate, forti contrasti e cura scenografica”.

I brani d’epoca sono stati tratti da canzoni di Fred Buscaglione, Rosa Balistreri e Domenico Modugno, le musiche originali sono di Paolo Vivaldi.

“Cosimo Cristina – seguita la nota – era un giovane giornalista siciliano che negli anni ’50 cerca la verità e si scontra contro il potere mafioso e le fortissime collusioni che all’epoca esistevano a Termini Imerese. La sua inchiesta lo porterà a sfidare i silenzi più pericolosi. Una storia vera, dimenticata troppo a lungo, che torna, oggi, per scuotere le coscienze.”

“Un film di denuncia – si legge nel documento di Cinemaset – ma anche un atto d’amore verso il giornalismo, la memoria storica e la verità. Un’opera pensata per cinema, festival, scuole, incontri con studenti e percorsi educativi”.

“A rendere possibile questa ennesima avventura cinematografica – si legge – è stata la società CinemaSet che, grazie alla sua co-produzione in questo progetto filmico, ha coinvolto le altre case di produzione a a organizzare il casting pure in Sicilia, precisamente a Catania, città nativa di Antonio Chiaramonte, per valorizzare e dare la possibilità di inserimento a tanti artisti siciliani di poter mostrare il proprio talento”.

Si cercano 300 figurazioni. Questi i requisiti: età: dai 20 ai 70 anni, uomini e donne di tutte le etnie, documenti richiesti: Carta di identità (fronte e retro), Codice Fiscale (fronte e retro). La documentazione deve essere portata in copia cartacea. Non è necessaria esperienza pregressa.

Redazione