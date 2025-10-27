“La Sicilia diventa sempre più protagonista nel panorama cinematografico nazionale”. Con l’apertura della nuova sede operativa di ITA.C.A. (Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo) a Catania, “si apre una fase nuova – dicono i promotori – per le imprese cinematografiche dell’isola”.

L’inaugurazione della nuova sede a Catania è in programma martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10,30, con la presenza del Presidente Salvatore Scarico, del vicepresidente Maurizio Matteo Merli e dell’onorevole Gianni Sammarco, Responsabile del Dipartimento Cinema e Spettacoli dal vivo di Fratelli d’Italia, oltre al noto critico cinematografico e letterario Arnaldo Colasanti e del Responsabile sede di Catania Antonio Chiaramonte. “La loro fiducia – viene spiegato nella nota – e il loro supporto sono fondamentali per la crescita del progetto in Sicilia e per dare forza al nostro lavoro comune”.

Alla guida della sede siciliana ci sarà Antonio Chiaramonte, produttore cinematografico catanese e promotore culturale, da anni impegnato in progetti che uniscono cinema, educazione e impegno sociale.

Nella stessa giornata, un altro grande evento: sarà inaugurata anche l’Accademia Ardizzone Gioeni, “un’eccellenza unica in Europa – spiegano gli organizzatori -, un luogo speciale dove il talento può fiorire e trasformarsi in una carriera professionale: offre percorsi formativi esclusivi per aspiranti attori, registi, stilisti, musicisti e artisti dello spettacolo, con un forte focus sull’inserimento lavorativo”.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione, tra gli altri, di importanti personalità del mondo della politica, spettacolo e della cultura, tra cui Andrea Messina, Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, gli attori Giampiero Ingrassia, Vince Riotta, il cabarettista e imitatore Manlio Dovì e Federica Cappelletti, Amministratrice dell’Accademia Ardizzone Gioeni.

