Prima domenica di grandissima affluenza alla Sagra del pistacchio di Bronte (Catania). Complice la bella giornata ed il richiamo di una festa che piace ed attira numerosi visitatori da ogni parte del mondo e dell’Italia, sono stati tantissimi che hanno deciso di fare una passeggiata fuori porta a Bronte, per assaggiare il pistacchio più buono al mondo. E la città li ha ripagati con il gusto ineguagliabile del suo “Oro verde”.

In giro per il centro della cittadina, fra gli stand, abbiamo incontrato visitatori venuti da ogni parte d’Italia, ma anche molti stranieri, tutti alla ricerca del vero pistacchio di Bronte.

Fra questi anche il veneto Rino Furlan coordinatore degli Ispettori delle Sagre di qualità.

“La Sagra è una garanzia di successo – ha esclamato il sindaco Pino Firrarello –. Noi abbiamo fatto il possibile per accoglierli nel migliore modo possibile”.

Non solo pistacchio, ma anche momenti sociali e culturali. Fra le tante iniziative, la “Passeggiata in rosa per la vita”, organizzata dalla Fidapa di Bronte, che ha aderito all’iniziativa promossa dal sodalizio nazionale delle donne. Per il secondo anno consecutivo, le socie della Fidapa di Bronte, con in testa la presidente Lucia Firrarello e la past president Vincenza Carroccio, hanno sfilato in abiti rosa, insieme agli assessori Angelica Prestianni e Maria De Luca, per promuovere la prevenzione dei tumori femminili.

Un argomento, quello delle prevenzione, molto sentito in questa edizione della Sagra: in piazza Spedalieri, infatti, campeggia lo stand dell’Asp 3 di Catania, con le dottoresse Pina Triscari e Stefania Vizzini che pubblicizzano lo screening per il tumore al collo dell’utero.

Poi tanto spettacolo, con il teatro dei Pupi siciliani dei Fratelli Napoli ed anche il convegno “Pistacchio: Tradizioni ed innovazioni. Quali opportunità per lo sviluppo del territorio”, a cura del Circolo Operaio.

La prima domenica della sagra del pistacchio si è conclusa con la musica del Trio Momo Show e dei belli. La Festa è solo momentaneamente interrotta. Si ricomincia venerdì prossimo per un fine settimana ancora più dolce e festoso.

Redazione