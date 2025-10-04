Un’altra prestigiosa Rassegna letteraria organizzata da L’Informazione. Stavolta è Bronte, in provincia di Catania, il teatro di una kermesse culturale di due giorni, “Conversando al Circolo” (questo il titolo), che si svolgerà in due momenti incastonati nel periodo della Sagra del pistacchio, in programma in due fine settimana di ottobre (dal 10 al 12 e dal 17 al 19). Due libri straordinari che verranno presentati Venerdì 10 Ottobre il primo, e sabato 18 il secondo, entrambi alle ore 17,30.

Luogo dell’evento il glorioso Circolo Operaio (che, grazie alla sensibilità e all’interessamento del vulcanico presidente Giuseppe Di Mulo, ha messo a disposizione i locali), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione straordinaria di quattordici aziende che hanno capito l’importanza del binomio cultura-imprenditoria.

Si tratta di due volumi di grande impatto culturale. Il primo, “Il mistero dei guerrieri di Riace. L’ipotesi siciliana” (Algra editore), scritto dallo studioso Anselmo Madeddu, sta rivoluzionando il mondo dell’archeologia; il secondo, “Sogni di zenzero” (Slow Food editore) scritto dalla giornalista del Tg3 Rai, LidiaTilotta, racconta la storia straordinaria di una donna senegalese che, tra una ricetta e l’altra, fonde la cultura africana con quella siciliana.

Due argomenti che hanno come sfondo quest’Isola e che stanno facendo parlare di sé. Quello di Madeddu, approdato perfino alla Rai che ne ha tratto un’inchiesta di oltre un’ora, spiega in base agli studi certosini condotti dall’autore, che i “bronzi”, realizzati in Sicilia nel V secolo avanti Cristo, furono successivamente trafugati da Siracusa dall’esercito romano e durante il viaggio verso Roma si sono inabissati nelle acque di Brucoli, a poche miglia dalla città aretusea, a causa di un naufragio.

Perché dopo duemilacinquecento anni sono stati trovati a Riace, in Calabria? È vero che originariamente erano tre? E’ vero che erano muniti di lancia e di scudo? Un thriller intrigante che, attraverso documenti e testimonianze rare, lascia il lettore col fiato sospeso.

Quella scritta da Tilotta a quattro mani con Mareme Cisse, è una storia commovente ed emozionante di riscatto e di tenacia, tra la Sicilia e il Senegal. Un racconto di viaggio, di incontro, di cucine migranti, con parole e immagini che, come si legge nella copertina, rendono “immersiva l’esperienza del lettore che potrà incontrare in queste pagine una donna e una cucina uniche”.

“Abbiamo pensato di inserire questa Rassegna – dice il direttore de L’Informazione, Luciano Mirone, che converserà con gli autori – nel contesto di un evento unico come la Sagra del pistacchio. Non è cosa da poco. Mettere insieme gli elementi migliori di questa terra, la cultura, i sapori, la tradizione e l’imprenditoria è il fine che da sempre si prefigge questo giornale”.

“Siamo contenti di ospitare una manifestazione come questa nel nostro Circolo – seguita Giuseppe Di Mulo, presidente del sodalizio –. Sarà bello fare cultura nel corso di una manifestazione che annualmente coinvolge migliaia di italiani e stranieri che vengono a Bronte perché attratti dal pistacchio più buono del mondo”.

Un modo come un altro per dare la possibilità ai cittadini di Bronte e ai visitatori di “tuffarsi” per un’oretta nei misteri e nelle storie della Sicilia, per “rituffarsi” nuovamente nell’allegria e nei colori della Sagra. Insomma, “Conversando al Circolo” è questo. Ma anche tanto altro.

Per questa iniziativa, L’Informazione ringrazia l’Amministrazione comunale e il Circolo Operaio di Bronte, nonché le Aziende “Ecotras” (Bronte), “Gioielleria Bascetta” (Adrano), “Impresa di costruzione e impiantistica Pappalardo” (Pedara), “A Ricchigia. Eccellenze siciliane” (Bronte), “Vida Academy” (Bronte), Bar Pasticceria “Fratelli Gangi” (Bronte), Macelleria “La Chianca” (Belpasso), “Marullo” (Bronte), “Caudullo Frutta secca” (Bronte), Macelleria “Beef Market” (Catania), “Farmasan” (Bronte), Assicurazione “Di Mulo & Gatto” (Bronte), “Bottega Sicula Ricriatu” (Bronte), Tipografia “Rappazzo”.

Redazione