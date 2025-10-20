“Una Rassegna letteraria mentre è in corso la Sagra del pistacchio di Bronte? Siete pazzi! Non verrà nessuno, garantito, la gente ama passeggiare tra stand e prodotti tipici, figuriamoci se viene alle presentazioni dei libri”. Tra ingenuità, incoscienza e follia, l’evento lo abbiamo comunque realizzato all’insegna del “comu finisci su cunta”, dandogli un titolo, “Conversando al Circolo”, una via di mezzo tra il sapore genuino dei luoghi che non hanno perso la loro identità e certi avvenimenti che mettono in risalto il volto più bello di questa Terra. Le foto che vedete, probabilmente, non fanno giustizia della realtà: nell’immagine si vede una sola sala gremita, ma quelle comunicanti erano piene di gente (scusate l’immodestia, ma per onore di cronaca va detto anche questo).

Due libri presentati nei due fine settimana della manifestazione, mentre echeggiavano i fragori di una Sagra che ha il fine di valorizzare il pistacchio più buono del mondo, due argomenti di grande fascino e attualità: l’ipotesi di un grande ricercatore, Anselmo Madeddu, secondo il quale (attraverso lo studio svolto da una decine di università italiane) l’origine dei Bronzi di Riace è siciliana (siracusana per l’esattezza) e la meravigliosa vicenda – raccolta dalla giornalista di Rai Tre Sicilia, Lidia Tilotta – di una donna senegalese trasferitasi in Sicilia, Mereme Cisse, che dopo traversie di ogni tipo, mediante la sua grande vocazione, la cucina, apre un ristorante ad Agrigento, Ginger, che sta spopolando in Italia e all’estero. Da queste due storie sono nati due bellissimi libri: “Il mistero dei guerrieri di Riace” (Algra editore) e “Sogni di zenzero” (Slow Food editore), che abbiamo presentato nella patria dell’oro verde di Sicilia.

Per questo bisogna ringraziare il Comune di Bronte per il patrocinio, il presidente del Circolo Operaio (dove si è svolto l’evento) Giuseppe Di Mulo ed il Consiglio di Amministrazione del sodalizio per averci creduto, gli autori dei libri, gli sponsor (alla fine di questo articolo, i nomi di ognuno di loro) per aver compreso che la cultura e la bellezza possono essere il viatico per salvare il mondo, e il gentile pubblico che ha riempito la sala in questi due pomeriggi di ottobre.

Un ringraziamento particolare a chi è partito anche da fuori provincia per condividere con noi la gioia di questi incontri: gli animatori della Summer School di San Teodoro (Messina), che da diversi anni dimostrano come la cultura possa essere il volano per la valorizzazione delle aree interne della Sicilia; i giovani della scuola di scrittura di Catania condotta da Claudio Fava e Michele Gambino; la presidentessa dell’Archeoclub di Catania, Giusi Liuzzo; “la tedesca” Anna e “il belpassese” Pippo che seguono assiduamente le iniziative de L’Informazione; il libraio che tutte le città del mondo vorrebbero avere, Pippo Gulisano di Paternò, i brontesi Benedetta Gardani, campionessa italiana di Ballo caraibico della scuola “Vida Academy”; il giornalista Luigi Putrino e l’amico Gigi Saitta, il vice sindaco Salvatore Pizzuto, l’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione Maria De Luca per i loro interventi, il presidente del Circolo di cultura Valerio Saitta. Tutte le persone non menzionate che – con il loro contributo di idee e di entusiasmo – hanno arricchito “Conversando al Circolo”.

Grazie alle Aziende “Ecotras” (Bronte), “Gioielleria Bascetta” (Adrano), “Impresa di costruzione e impiantistica Pappalardo” (Pedara), “A Ricchigia. Eccellenze siciliane” (Bronte), “Vida Academy” (Bronte), Bar Pasticceria “Fratelli Gangi” (Bronte), Macelleria “La Chianca” (Belpasso), “Marullo” (Bronte), “Caudullo Frutta secca” (Bronte), Macelleria “Beef Market” (Catania), “Farmasan” (Bronte), Assicurazione “Di Mulo & Gatto” (Bronte), “Bottega Sicula Ricriatu” (Bronte) e Tipografia “Rappazzo”.

Redazione