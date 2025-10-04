L’arte spontanea e inconfondibile del Maestro Gaetano Corallo ha trovato uno spazio ufficiale per esprimersi, trasformando un luogo di passaggio in un messaggio di allegria e di condivisione. Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Belpasso (Catania), guidata dal Sindaco Carlo Caputo, e accogliendo il progetto presentato dal Maestro, una parte del muro esterno dello stadio comunale “Nuccio Marino” è stata affidata all’estro dell’artista, che l’ha riqualificata con i suoi colori e le sue geometrie uniche.

Gaetano Corallo, figura amata e riconosciuta da tutti in città, è noto per la sua costante presenza sul territorio, sempre accompagnato dal suo bastone e dagli attrezzi del mestiere. La sua è un’arte non convenzionale, un linguaggio fatto di leggerezza e sogno, di semplici verità sulla vita e di dichiarazioni d’amore universali come un “ti voglio bene”. Le sue piccole farfalle e le sue poesie sono da tempo un tratto distintivo che spunta a sorpresa dagli angoli e sui muri della città.

“La street art è certamente un’espressione artistica complessa che merita però di essere compresa,” dichiara il Sindaco Caputo. “Specialmente quando il suo intento non è sporcare, ma lasciare solo un po’ di colore e un dolce pensiero a chi osserva. Il lavoro di Tano Corallo vuole essere proprio questo: un testamento di emozioni e buoni sentimenti da condividere con l’intera comunità.”

“Ogni tanto discuto con lui su certe sue licenze artistiche che si prende senza autorizzazione, ma chi ha estro va seguito e valorizzato,” dice ancora il sindaco. “Per questo motivo, abbiamo deciso di assegnargli uno spazio specifico. L’opera del Maestro Corallo è una pittura di fantasia, che abbiamo incanalato in un progetto di riqualificazione della zona, adiacente a Piazza Mercato, anch’essa riqualificata da qualche mese.”

L’intervento sul muro dello stadio è il risultato di un lavoro svolto negli ultimi mesi dal Maestro Corallo insieme a due sue collaboratrici, Mara Brucato e Ausilia Giuffrida, che aderiscono al progetto “Araba Fenice Street Art Design – Il Sentiero dell’Artista”.

“E da oggi – conclude il sindaco -, una parte del muro perimetrale dello stadio presenta un aspetto nuovo e decisamente più allegro. È un altro piccolo passo per rendere la nostra città più bella e accogliente, celebrando il talento dei nostri concittadini”.

Redazione