“C’è un Giuda all’interno della maggioranza”, da cui il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo, deve “guardarsi continuamente le spalle”. Non sappiamo se questa volta “Giuda” sia identificabile con il “faccendiere” che “tramava” contro di lui dall’interno del “Palazzo” in estate, oppure se si tratta di un altro soggetto, fatto sta che quando l’altra sera il primo cittadino ha fatto questo discorso in Consiglio comunale, tutti sono rimasti basiti. Specie quando ha detto che “questa farsa deve finire”, facendo intendere che “ci sarà una nuova via”, perché “tutto non tornerà come prima”, dato che questo “traditore” un po’ sta dalla parte del potere, un po’ dalla parte degli oppositori.

È bastata una breve interrogazione per portare Caputo a dire che sull’argomento “in futuro si discuterà”, come se lui stesso stesse prevedendo, oggi, qualcosa di importante che potrebbe accadere domani. È bastato un cerino buttato in pieno Consiglio da un esponente dell’opposizione per portare il primo cittadino – con malcelato linguaggio flemmatico e ironico – a prevedere che potrebbe succedere qualcosa, lui le chiama “discussioni”, il dizionario della lingua italiana ne spiega i sinonimi: controversie, diatribe e polemiche. E però di tutto questo si sconosce la reale portata.

Spieghiamo meglio. Nell’ultima seduta del civico consesso il consigliere Stefano Toscano (Lega-Prima l’Italia), assieme agli altri cinque colleghi dell’opposizione (Salvo Licandri, Andrea Paparo, Carmelo Carciotto, Max Parasiliti e Mario Pulvirenti) ha detto di aver protocollato “una richiesta di parere legale al Segretario comunale per verificare la legittimità e la validità di una determina sindacale con cui il sindaco ha conferito un incarico a un ex dirigente comunale, oggi in pensione”.

Il parere legale riguarda la nomina (da parte del sindaco) del Rup, Responsabile unico del procedimento, nella persona dell’ingegnere Sebastiano Leonardi (ex capo del settore Urbanistica dell’Ufficio tecnico comunale), per quanto riguarda decine di progetti e di appalti coordinati da lui negli ultimi anni.

Questo ha indotto la minoranza a chiedere al Segretario comunale Marco Puglisi se l’atto del sindaco è legittimo o se presenta dei vizi di legittimità, visto che Leonardi è andato in pensione da qualche anno, e quindi – questo il dubbio su cui la minoranza chiede chiarimenti – potrebbe avere espletato delle pratiche nel periodo della quiescenza. Eventualmente quali? È quello che vogliono capire i consiglieri della minoranza, nel caso in cui la seconda ipotesi dovesse avere un fondamento.

Molto eloquente la risposta del sindaco, il quale, facendo riferimento ad una discussione informale risalente a qualche mese fa nel suo ufficio al primo piano del municipio, aveva avuto modo di esprimere ad “un amico della maggioranza” (il “Giuda”?) le sue perplessità (o magari le sue preoccupazioni) in merito ad una nomina che lui stesso aveva fatto. Cosa avrebbe commesso di così grave il “traditore”? Potrebbe avere riportato le riserve del sindaco agli esponenti dell’opposizione? Per gettare un altro cerino acceso?

Caputo oggi afferma in Consiglio comunale che quella nomina era una scelta obbligata, tenuto conto che in quel momento, l’unico funzionario di categoria “d” – requisito indispensabile per ricoprire la carica di Rup – presente nell’Ufficio tecnico comunale sarebbe stato proprio l’ingegnere Leonardi.

L’opposizione vuol capire meglio, partendo dal dato oggettivo che un funzionario di categoria “d” è una “figura professionale con elevata qualificazione che, contando sulla laurea, svolge mansioni tecniche, gestionali o direttive”. Ma di funzionari con questo titolo di studi, per la minoranza, in quell’ufficio, ce ne sono. Quindi?

È bastato l’input del consigliere Toscano e dei suoi colleghi per portare Caputo a mandare dei messaggi precisi a chi di dovere e per scoprire le criticità di una maggioranza che adesso si spacca perfino sulle strisce blu (argomento che in questo momento monopolizza l’attenzione del Consiglio e dei cittadini).

Insomma, da questa estate – quando si era ipotizzata una mozione di sfiducia nei suoi confronti anche da parte della frangia della maggioranza che fa capo a Giuseppe Zitelli, deputato regionale di Fratelli d’Italia – Caputo non dorme sonni tranquilli. Anche se l’ipotesi sfiducia è tramontata, “zitelliani” e opposizione sembrano aver fatto quadrato contro il sindaco anche sulle cose meno importanti. Anzi, qualche consigliere si spinge a dire che argomenti come le strisce blu costituiscono un diversivo per distrarre l’opinione pubblica da situazioni molto più delicate.

Quali? Nel sottosuolo del Consiglio comunale non si fa altro che parlare dello “scandalo della via Roma” (1 milione 500 mila Euro prelevati dal Pnrr per eseguire un “restyling” che, anche a detta dei cittadini, ha rovinato in modo irreversibile i due chilometri in pietra lavica più amati dai belpassesi), inserito nel contesto dei 33 milioni di appalti attinti dagli stessi fondi, su cui gli stessi Revisori dei conti del Comune hanno parlato di “mala gestio”.

In altre parole: l’opposizione vuol capire cosa bolle in questa pentola, intanto cercando di capire il ruolo del Rup, poi andando a fondo sulla questione della via Roma.

Se tutto si fermerà qui o se si penserà di ficcare il naso sul resto lo sapremo nelle prossime settimane. E in questo, il ruolo di “Giuda” come cavallo di Troia potrebbe essere fondamentale, forse determinante.

Luciano Mirone