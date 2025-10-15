“Coltivare il dialogo fra generazioni, mettere insieme i giovani e i meno giovani è la condizione per vivere l’unitarietà, per immaginare percorsi formativi e di animazione sociale condivisi. È prezioso ascoltare i giovani, prenderli sul serio: così la vita associativa diventa un vero laboratorio di partecipazione, di democrazia e di pace”.

Sono parole del presidente nazionale dell’Azione cattolica Giuseppe Notarstefano, ospite della diocesi di Acireale. Nella sala “Pinella Musmeci” della Villa Belvedere si è svolto il dibattito dal titolo “Orizzonti di Pace: quale cammino per gli uomini del nostro tempo?”, promosso dal direttivo diocesano di Azione Cattolica, guidato dalla presidente della sezione locale Cetta Vecchio. A moderare l’incontro il giornalista Mario Agostino, direttore dell’Ufficio diocesano per la Cultura.

Centrale nel dibattito il tema della pace, intesa come un “lavoro artigianale”, “frutto di relazioni, di scelte concrete e di un impegno condiviso tra persone, comunità e istituzioni”. Come sottolineato durante i lavori, “costruire la pace è un processo esigente ma necessario, che va liberato da ogni forma di strumentalizzazione politica, ideologica o economica”.

Il confronto ha toccato anche il tema sulla difficoltà della partecipazione associativa, messa in risalto dal periodo post-pandemico. Notarstefano ha sviluppato la sua riflessione attorno a tre parole chiave: laicato, giovani e corresponsabilità.

Nel corso della serata si è riflettuto anche su giustizia sociale, riconciliazione, conversione personale e relazioni comunitarie, elementi essenziali per promuovere una pace autentica e duratura, anche a livello locale. La presidente diocesana Cetta Vecchio, infine, ha ribadito l’impegno dell’Azione Cattolica: “L’AC continua a seminare piccoli germogli di speranza, consapevole che ciascuno è chiamato a farlo nel proprio tempo e nel proprio luogo, qui e ora”.

Durante la sua permanenza ad Acireale, il presidente Notarstefano ha anche incontrato il clero diocesano, sottolineando come “il cammino sinodale inviti tutti a crescere nella corresponsabilità e nella comunione, attraverso la formazione quale via privilegiata per un autentico servizio nella Chiesa e una credibile testimonianza nel mondo”.

Nel dialogo con i sacerdoti è intervenuto anche Don Orazio Barbarino, assistente spirituale dell’Azione Cattolica diocesana. A concludere le due giornate è stato mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che ha evidenziato il valore del laicato impegnato e delle associazioni come risorse fondamentali per la crescita delle comunità ecclesiali: “I presbiteri – ha sottolineato il vescovo – hanno un ruolo decisivo nel guidare la formazione dei laici e nel sostenerne la maturazione nella fede, perché solo insieme si può costruire una Chiesa che ascolta, accompagna e testimonia”.

Redazione