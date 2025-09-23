“Torna alle sue funzioni di assessore e di vice presidente della Regione Luca Sammartino, al quale auguro un proficuo lavoro nel solco dell’attività che aveva già posto in essere dalla nomina all’indomani delle Regionali del 2022. Ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani per avere confermato le deleghe all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea a Sammartino, consentendo anche al nostro partito di avere piena rappresentanza politica nella Giunta di governo”.

A dichiararlo è Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia. Come si ricorderà, Sammartino si era dimesso nell’aprile dello scorso anno dopo essere stato raggiunto da misura cautelare interdittiva con l’accusa di voto di scambio e di corruzione. Sospeso per un anno dai pubblici uffici, nel gennaio 2025 la quarta sezione del Tribunale di Catania lo ha assolto “perché il fatto non sussiste”.

“Dopo la fase gestita in maniera eccellente dall’assessore ‘tecnico’ che avevamo indicato nella persona del professore Salvo Barbagallo – afferma Germanà -, siamo contenti che con il giuramento odierno davanti al parlamento regionale, Luca Sammartino sia di nuovo al timone dell’assessorato. La Lega gli sarà accanto sostenendo le riforme attese e per le quali egli non ha mai smesso di lavorare. Sappiamo che il settore dell’agricoltura, così come quello della pesca hanno un peso enorme per stimolare la crescita economica della Sicilia. Con Sammartino abbiamo l’uomo giusto al posto giusto”.

Nella foto: l’assessore della Regione Sicilia, Luca Sammartino

Redazione