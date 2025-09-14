“Segniamo un altro passo decisivo per il futuro della Sicilia. Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo, nell’area di Bellolampo, e a Catania, nella zona industriale, e il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto a Palazzo d’Orleans”.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, detta il cronoprogramma dell’iter “che consentirà come riporta il sito della Regione – ai cittadini dell’Isola di risparmiare oltre 100 milioni di euro all’anno, perché non sarà più necessario spedire la spazzatura all’estero, e di avere una gestione dei rifiuti efficiente e rispettosa per l’ambiente”.

“Entro cinque mesi – afferma Schifani – il progetto sarà pronto. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione degli impianti. Alla fine del 2026, potranno iniziare i lavori, la cui conclusione è prevista per il 2028. Si tratta di opere strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa, che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nella nostra Isola”.

“Siamo davanti a una svolta storica – prosegue il presidente della giunta regionale -, a un obiettivo che per anni è sembrato irraggiungibile. La Sicilia cambia davvero passo. Insieme andiamo avanti. Non ci fermeremo anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra. Andremo avanti”.

Di tutt’altro parere il commento del coordinatore regionale del M5S e deputato all’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola: “Schifani continua ad ignorare volutamente il vero dato di fondo che vanificherà tutti gli sforzi per costruire i termovalorizzatori – afferma Di Paola -. La quantità di rifiuti che per legge le strutture potranno ricevere è talmente bassa che non vi è alcuna convenienza nel costruirli e farli funzionare”.

“Fino ad oggi – seguita Di Paola – il presidente della regione non è stato in grado di dimostrare, numero alla mano, se vi è convenienza e se ci sarà un risparmio per le tasche dei cittadini”.

“La verità – sottolinea il coordinatore del M5S – è che ci troviamo di fronte ad una gigantesca messinscena. Un sistema di distrazione di massa, inutile e costoso”.

Redazione