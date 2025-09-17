“Quote per i singoli deputati? Vorremmo capire chi sta dando garanzie a riguardo: Schifani? Galvagno? Si sappia che noi siamo nettamente contrari a qualsiasi tipo di accordo e gli emendamenti devono essere tutti firmati e discussi uno per uno”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola in relazione alla manovra quater che si accinge a sbarcare in aula.

“Apprendo – dice Di Paola – di quote che sarebbero destinate ai deputati, si sappia che noi siamo nettamente contrari. Si volti pagina una volta per tutte e lo si faccia con fatti concreti non solo a parole. Un primo risultato è lo stop al maxiemendamento che abbiamo fortemente voluto e che spero si concretizzi veramente”.

“A partire dalla commissione bilancio – conclude Di Paola – devono arrivare emendamenti singoli, pienamente identificabili da trattare uno alla volta. Tutti i deputati devono mettere la faccia alle norme che propongono. Tirare il sasso e nascondere la mano è troppo facile, ma per nulla etico quando in gioco ci sono i soldi dei cittadini”.

