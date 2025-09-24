“L’Intelligenza artificiale è un’opportunità che le imprese siciliane non possono e non devono lasciarsi sfuggire. Grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, le imprese potranno essere più competitive, veloci e puntuali”. Lo ha detto il presidente Formez Giovanni Anastasi nel corso dell’evento “IA: idee al servizio delle imprese siciliane”, che si è tenuto questa mattina al Molo Trapezoidale di Palermo, organizzato da Formez e dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana.

“Il cambiamento che ci attende è in parte paradossale – ha aggiunto Anastasi -. Si prospetta una sorta di ‘umanizzazione’ del mondo digitale. L’intelligenza artificiale ha bassi costi e può essere alla portata di molti, non richiede una grande difficoltà nel suo utilizzo e nemmeno nella sua creazione. Formez collabora da tempo con la Regione Siciliana a supporto degli enti locali e dei cittadini, siamo onorati della possibilità di portare avanti questa sinergia a sostegno del sistema produttivo. Ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo per aver promosso con il nostro istituto questo appuntamento”.

Nel corso dell’evento, che è stato introdotto alla direttrice Be Sicily Mag Licia Raimondi e moderato dalla giornalista del TG1 Barbara Carfagna, sono intervenuti rappresentanti del mondo delle imprese, dell’Università, della comunicazione e delegati di Meta, Google, Linkedin, Microsoft e Sales Force.

“La Sicilia è sempre più attrattiva dal punto di vista imprenditoriale, la nostra regione cresce più di quelle del nord”, ha detto l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo. “Lavoriamo – ha aggiunto – per diffondere tra le nostre imprese l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, potremo diventare un punto di riferimento per il paese”.

“Siamo orgogliosi di avere ospitato un appuntamento di grande rilevanza dedicato a un tema strategico per il futuro della pubblica amministrazione e dei territori”, ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “La nostra città – ha aggiunto – si conferma luogo di confronto e innovazione, capace di accogliere e promuovere il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini sulle sfide e le opportunità dell’Intelligenza artificiale”.

Redazione