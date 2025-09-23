“Un televisore da 48 pollici pagato 7mila euro, biglietti da visita per 2mila 300 euro, un toner da 2mila Euro, 4mila euro di fioriere e 50mila per le divise del personale di Palazzo d’Orléans. A questi si aggiunge l’aumento esponenziale delle unità del cerimoniale, passate in un anno da 28 a 124, numeri che neanche la Casa Bianca registra”. Lo denuncia la deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Stefania Campo.

“Per il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, un tenore di vita da nababbo, scandito da spese a tantissimi zeri come dimostrano i pagamenti di Palazzo d’Orleans (sede della Giunta regionale, ndr.) più o meno recenti, mentre per i siciliani le briciole e nemmeno quelle, se è vero, come è vero, che nella manovra quater, che si accinge a sbarcare a Sala d’Ercole, non c’è proprio nulla per il reddito di povertà destinato alle fasce della popolazione più bisognose”.

“Fin dall’inizio della legislatura, il presidente Renato Schifani – dice Campo – ha mostrato un tenore di vita elevato, con spese discutibili a carico delle casse pubbliche, mentre le frange più fragili e bisognose della popolazione vengono letteralmente abbandonate a se stesse”.

“Per il cosiddetto reddito di povertà – aggiunge Campo -, voluto dal governo regionale, sono stati stanziati appena 30 milioni di euro, a fronte di oltre 100mila domande presentate: finora ne sono state accolte solo 11mila, con un contributo medio di 227 euro al mese. Una cifra che equivarrebbe, stando a quanto apprendiamo dalla stampa, a meno della metà del costo di una notte trascorsa in albergo dal presidente, spesso pagata oltre 500 euro a Roma, Milano, Valpolicella, Catania o Agrigento”.

“È inaccettabile – conclude la deputata – che mentre i cittadini faticano ad arrivare a fine mese, scegliendo se pagare le bollette o curarsi, la Regione spenda cifre spropositate per fare mantenere un tenore di vita da VIP al proprio presidente. Se davvero esistesse un principio di proporzionalità, ai siciliani non dovrebbero essere destinati 30 milioni, ma 30 miliardi. Invece, di quel reddito di povertà, non è arrivato neanche un centesimo aggiuntivo: è stato definito una tantum e non verrà rinnovato”.

Nella foto: il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani

Redazione