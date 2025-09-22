“C’è anche un modellino del Ponte sullo Stretto nel nello stand della Lega Sicilia sul pratone di Pontida, in occasione dell’evento attuale del partito di Matteo Salvini. Un folto gruppo di siciliani, tra deputati nazionali, senatori, parlamentari regionali, europarlamentari e militanti ha già raggiunto la cittadina del bergamasco dove sul palco salirà il vicepremier Salvini per l’intervento atteso”.

E’ l’incipit della nota inviata dalla Lega a questo giornale per affermare che la Lega “punta a diventare il primo partito in Sicilia”. Un auspicio che viene lanciato da Pontida, “patria” del partito fondato da Umberto Bossi.

“In prima fila – seguita il comunicato – il segretario regionale Nino Germana’ con l’assessore in pectore Luca Sammartino, che la prossima settimana tornerà nella giunta siciliana guidata dal presidente Renato Schifani. A Pontida tutti i commissari provinciali del partito siciliano e tantissimi amministratori comunali e sindaci dell’Isola”.

“C’è grande entusiasmo per un partito che in Sicilia si è strutturato e conta dell’esperienza di tantissimi dirigenti politici – afferma il senatore Nino Germanà -. Oggi siamo una realtà forte che governa la Sicilia con impegni presi e mantenuti. Guardiamo al Ponte i cui lavori partiranno prestissimo e ai tanti investimenti in infrastrutture che faranno della Sicilia una regione moderna con ferrovie, autostrade, porti e aeroporti all’altezza delle sfide che lo sviluppo richiede”.

“Sicurezza, pace, flat tax, rottamazione cartelle, Europa dei popoli”, sono le parole che risuonano tra gli stands allestiti a Pontida. “Portiamo l’esperienza del buongoverno della Sicilia – aggiunge Germanà -. Stiamo crescendo ed attorno a noi si forma una nuova classe dirigente competente e responsabile”.

“La Lega – spiega la nota – non più un partito di un’area del Paese ma un partito dei territori, come ha sancito il recente congresso nazionale di Firenze. Autonomia è il termine che meglio descrive la specialità della regione Sicilia – prosegue Germanà – e la Lega è il partito che più di altri ci crede e la difende. Accettiamo la sfida di diventare il primo partito in Sicilia, puntando ad aumentare il consenso e facendo condividere i nostri valori ad una platea sempre più grande”.

Nella foto: il raduno della Lega a Pontida con lo striscione che inneggia alla costruzione sullo Stretto di Messina

