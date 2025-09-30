Il Ponte sullo Stretto causa aspre polemiche anche a Giardini Naxos, paese di mare in provincia di Messina a un passo da Taormina, dove da più parti vengono espresse forti preoccupazioni sia dal punto di vista ambientale (il cui impatto, secondo Legambiente, potrebbe ripercuotersi in tutta la zona costiera), sia dal punto di vista economico e sanitario per la realizzazione dell’opera.

Autori del botta e risposta l’assessore al Bilancio del Comune messinese, Ivano Cantello, e Nino Bonaventura, commissario della Lega di Giardini Naxos.

COSA DICE L’ASSESSORE. “Mentre si continua a parlare di grandi opere come il Ponte sullo Stretto, milioni di cittadini del Sud Italia vivono ogni giorno il dramma di una sanità pubblica in affanno, sottofinanziata e progressivamente smantellata”.

“In particolare in Sicilia – dice Cantello – la situazione ha ormai superato il livello di guardia. Reparti che chiudono, personale sanitario allo stremo, liste d’attesa infinite e strutture ospedaliere in condizioni spesso inaccettabili: questa è la realtà quotidiana che vivono i cittadini del nostro territorio, incluso il comprensorio di Giardini Naxos e Taormina. A fronte di tutto ciò, assistiamo a una politica nazionale che continua a dirottare fondi pubblici verso la sanità privata, prevalentemente concentrata al Nord, lasciando le regioni meridionali in uno stato di abbandono istituzionale. Non solo non si investe nella sanità pubblica del Sud, ma si tagliano progressivamente le risorse, compromettendo il diritto alla salute sancito dalla Costituzione”.

“L’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina – afferma l’assessore – riferimento essenziale per l’intera area ionica della provincia di Messina, è stato duramente colpito dalla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale: tagliati 20 (venti!) posti letto, da 179 a 159, in un contesto già in sofferenza. Metà di questi posti letto vengono sottratti al Dipartimento di Oncologia, riconosciuto da anni come centro di eccellenza per la diagnosi e la cura dei tumori in Sicilia orientale, con i suoi reparti di Chirurgia generale, Oncologia, Otorinlaringoiatria, Urologia, Radioterapia. Questi Reparti sono un punto di riferimento per centinaia di pazienti oncologici provenienti non solo dalla provincia di Messina, ma anche da Catania, Siracusa, Enna e Reggio Calabria. Qui vengono erogate terapie salvavita, interventi chirurgici di alta complessità, assistenza psico-oncologica e cure palliative con standard elevatissimi. Ma questo evidentemente non basta a garantirne la piena funzionalità operativa, che richiederebbe sostegno e potenziamento nel rispetto in primo luogo del Paziente, piuttosto che tagli incomprensibili visti gli indici di attività”.

“Altrettanto grave, quanto paradossale – seguita Cantello – la riduzione dei posti letto per Medicina d’Urgenza e per Cardiologia, la cui importanza vitale non sfugge a chi conosca anche sommariamente l’attività del Pronto Soccorso del Presidio. Tagliare o depotenziare questo contesto sanitario, in un’area già fragile, è una scelta gravissima e miope, che mette a rischio non solo la salute dei pazienti, ma l’intera rete sanitaria del comprensorio”.

“In un territorio turistico come il nostro – prosegue l’assessore di Giardini Naxos – dove la popolazione aumenta esponenzialmente nei mesi estivi, la riduzione dei servizi sanitari rappresenta un rischio sanitario e sociale enorme. È incomprensibile che la priorità politica sia oggi il Ponte sullo Stretto, un’opera da decine di miliardi di euro, mentre la nostra sanità pubblica muore ogni giorno sotto il peso dei tagli. Il ponte non curerà i nostri malati, non riaprirà i reparti, non assumerà medici, non salverà vite. Appare necessario un piano straordinario per il rilancio della sanità pubblica nel Sud, l’assunzione immediata di personale sanitario con incentivi mirati, il potenziamento dei Dipartimenti che rappresentano presidi strategici e irrinunciabili, la fine dei tagli lineari e del processo di privatizzazione strisciante, una distribuzione equa delle risorse sanitarie tra Nord e Sud, in base ai bisogni reali della popolazione. La salute è un diritto – conclude l’assessore di Giardini Naxos – non può dipendere da dove si nasce, si vive o si amministra. Difendere la sanità pubblica oggi significa proteggere il futuro della nostra terra”.

COSA DICE IL COMMISSARIO DELLA LEGA. “Le recenti dichiarazioni da tribuno dell’assessore comunale di Giardini Naxos Ivano Cantello, sul Ponte dello Stretto – afferma a L’informazione Nino Bonaventura, commissario cittadino della Lega di Giardini Naxos –, fanno emergere chiaramente che la demagogia e la voglia di mettersi in mostra sono i soli elementi del suo fare”.

“Se avesse avuto un minimo di onestà intellettuale – dichiara il commissario leghista –, Cantello avrebbe dovuto esprimere le sue perplessità sul Ponte, prima di farsi nominare assessore in quota Lega. Lo stesso vale per il fratello che si è fatto eleggere, sempre grazie alla Lega, vicepresidente del consiglio comunale di Messina, salvo poi farsi le valigie in cerca di un nuovo partito da utilizzare”.

“Per quanto riguarda l’ospedale di Taormina – prosegue il commissario della Lega di Giardini –, contrariamente a quanto sostenuto da Cantello, non ha subito assolutamente un ridimensionamento delle proprie attività. Anzi il lavoro svolto dal management della Asp, in sinergia con l’assessorato regionale alla Salute, ha consentito di dare seguito alla volontà del presidente della Regione, Renato Schifani, di mantenere la cardiochirurgia pediatrica, facendo rete con la cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina”.

“Inoltre – spiega Bonaventura – la realizzazione di importantissime opere di ammodernamento strutturale dell’intero edificio, insieme alla costante ricerca dell’aggiornamento tecnologico e delle idee progettuali di realizzazione di un nuovo parcheggio con elipista, pongono ancora una volta l’ospedale Sirina di Taormina quale presidio di eccellenza nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche regionali”.

“Inoltre – conclude l’esponente leghista –, sempre lo stesso assessore Cantello, solo per cercare un pò di notorietà, ha messo in imbarazzo l’intera Giunta comunale di Giardini Naxos di centrodestra. Come neo commissario cittadino della Lega invito l’Amministrazione comunale a fare chiarezza su temi che stanno a cuore al centrodestra e Cantello a smetterla di fare il turista a Naxos, visto che non lo conosce nessuno”.

Nella foto: l’assessore al Bilancio del Comune di Giardini Naxos (Messina), Ivano Cantello

Redazione