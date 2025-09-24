La Corte dei Conti chiede “la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi informativi” sulla recente delibera del Cipess che ha dato il via libera al Ponte sullo Stretto. In un documento indirizzato alla presidenza del Consiglio, la magistratura contabile scrive che “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori”.

La delibera del Cipess, secondo la magistratura contabile, “si appalesa più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività, sotto il profilo sia fattuale che giuridico”.

Fin qui il dispaccio dell’agenzia Ansa del pomeriggio. Nel giro di pochi minuti le posizioni rispettivamente del ministero dei Trasporti (Mit) presieduto da Matteo Salvini, dell’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, del Movimento 5 Stelle e della Lega.

IL PARERE DEL MIT. “Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti – scrive il ministero dei Trasporti – fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro”.

IL PARERE DELLA “STRETTO DI MESSINA”. “L’Ufficio di Controllo della Corte – afferma l’amministratore delegato della Stretto di Messina – non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Stretto di Messina, di concerto con le Istituzioni interessate, è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l’istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea”.

IL PARERE DEL M5S. “Come volevasi dimostrare – dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola – il Ponte sullo Stretto altro non è che l’ennesimo mega spot di propaganda del governo Meloni. Il sonoro stop all’iter da parte della Corte dei Conti che solleva pesanti rilievi, invitando il governo a ritirare in autotutela la delibera del CIPES, è una sonora bocciatura per Salvini. Evidentemente questo governo ha accelerato l’iter per ragioni politiche e per assecondare convenienze diverse da quelle utili ai siciliani. Come rilevato dai magistrati contabili, ci sono lacune sull’iter, sui costi e sull’impatto ambientale. I 13,5 miliardi del ponte devono essere utilizzati invece per rendere la Sicilia normale con strade percorribili, trasporti efficienti, acqua, sanità e scuole che non crollino”.

IL PARERE DELLA LEGA. “Ancora una volta i profeti di sventura sono i primi a riapparire quando si parla di Ponte sullo Stretto – dice il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia -. E tra le file dell’opposizione ci sono dei campioni quanto ad uccelli del malaugurio. Non c’è alcuna bocciatura da parte della Corte dei conti per la delibera Cipess che ha approvato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Le interpretazioni delle opposizioni sono prive di fondamento e non rispondono alla realtà dei fatti. La nota della Corte dei conti è infatti volta a richiedere alcuni approfondimenti sull’iter procedurale non sulla intrinseca fattibilità tecnica, ambientale ed economica del ponte. Le istituzioni dello Stato italiano hanno seguito pedissequamente le normative del quadro normativo nazionale ed europeo e nel giro di pochi giorni la Corte disporrà di tutti gli elementi utili per proseguire il suo lavoro”.

Nella foto: il plastico del progetto del Ponte sullo Stretto

Redazione